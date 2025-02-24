Бывший мэр Корсаковского района Александр Ивашов находится под домашним арестом

По ходатайству следствия задержанный ранее экс-чиновник переведен под домашний арест, сообщает пресс-службе областного суда. Незадолго до этого Александр Ивашов сложил мэрские полномочия.

Как уже публиковал «Советский Сахалин», бывший глава корсаковской администрации обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии регионального следственного управления Следственного комитета РФ, с ноября 2021 г. по август 2023 г. Ивашов вступил в преступный сговор со своим заместителем, занимавшим на момент совершения преступления должность директора одного из департаментов. И, используя служебное положение, организовал совершение незаконной сделки имущественного характера. Всё это было сделано за счёт бюджетных средств через подставное лицо, неосведомленное о преступных намерениях.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным сахалинским управлением УФСБ России. Расследование ведет третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Сахалинской области.

Сергей РЯБОВ.