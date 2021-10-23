    Бывший мэр Макарова предстанет перед судом за лоббирование интересов бизнеса и получение взяток

    Андрею Красовскому  правоохранительные органы инкриминируют взятки на сумму  не менее 1,6 млн рублей. Пресс-служба прокуратуры области сообщает, что по данным следствия, в 2020 году обвиняемый систематически получал от знакомого незаконное вознаграждение за содействие в заключении с подконтрольными взяткодателю индивидуальными предпринимателями и организациями муниципальных контрактов, покровительстве при их выполнении и оплате.

    Расследование уголовного дела находилось личном контроле прокурора области.

    После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения по существу в Макаровский районный суд.

    Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

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