Бывший мэр Макарова предстанет перед судом за лоббирование интересов бизнеса и получение взяток

Андрею Красовскому правоохранительные органы инкриминируют взятки на сумму не менее 1,6 млн рублей. Пресс-служба прокуратуры области сообщает, что по данным следствия, в 2020 году обвиняемый систематически получал от знакомого незаконное вознаграждение за содействие в заключении с подконтрольными взяткодателю индивидуальными предпринимателями и организациями муниципальных контрактов, покровительстве при их выполнении и оплате.

Расследование уголовного дела находилось личном контроле прокурора области.

После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения по существу в Макаровский районный суд.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.