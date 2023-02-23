Бывший начальник долинского ОМВД осужден за получение взятки

Долинский городской суд огласил приговор в отношении экс-начальника ОМВД России по ГО «Долинский». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В июле прошлого года он получил от местного рыбопромышленника 250 тыс. рублей, являющееся частью оговоренной взятки в сумме 500 тыс. рублей, за общее покровительство предпринимателя и попустительство в случае выявления в его деятельности нарушений закона.

Вину экс-полицейский не признал. Преступная деятельность была выявлена и пресечена УФСБ России по Сахалинской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Сахалинской области. За совершенное преступление осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет, штрафа в размере 1,5 млн. рублей, а также запрета занимать определённые должности сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба прокуратуры области.