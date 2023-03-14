Бывший начальник сочинского линейного управления МВД России на транспорте, регулярно не плативший за обеды в заведении и прогулки на катере в морском порту, осужден на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима за получение взяток и превышение полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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