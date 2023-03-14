Бывший начальник сочинского линейного управления МВД России на транспорте, регулярно не плативший за обеды в заведении и прогулки на катере в морском порту, осужден на 3 года и 6 месяцев колонии общего режима за получение взяток и превышение полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
На крутых склонах
Состязания проходили с 3 по 8 марта на трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».
Соревнования собрали более 100 спортсменов, представляющих 16 регионов России. Горнолыжники...
В Южно-Сахалинске широко отметили Всероссийский день зимних видов спорта. Площадки праздника расположились на всей территории нижней станции спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» и на других...