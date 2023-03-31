Бывший сотрудник полиции в Курильске осужден за разглашение государственной тайны

УФСБ России по Сахалинской области установлено, что полицейский разгласил сведения, составляющие государственную тайну, которые стали ему известны в связи с исполнением должностных обязанностей.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью. С учетом срока содержания подсудимого под стражей около 2 месяцев, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ России

по Сахалинской области.