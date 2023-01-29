C 3 февраля Япония вводит запрет на экспорт в Россию вакцин и медицинских изделий, роботов, радиоактивных материалов, а также оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа

Весной прошлого года в муниципальных образованиях области, как и по всей стране, в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» прошли народные голосования за объекты «комфортной городской среды» и за...
Министерство спорта Сахалинской области подвело итоги региональных конкурсов «Спортсмен года» и «Спортсмен месяца» за декабрь 2022 года. Победительницей стала сноубордистка София Надыршина.
В декабре минувшего...
Островной регион присоединился к празднованию Всероссийского дня снега.
Традиционно местом, где развернулись всевозможные развлекательные площадки, стал СТК «Горный воздух».
– Празднование Всероссийского дня снега очень актуально...