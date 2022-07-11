Здание бывшей гостиницы «Чайка» в Холмске превращается в развалины

О многострадальной судьбе этого четырехэтажного здания в центре города мы рассказывали в материале «Чайка бескрылая» (см. «Советский Сахалин» № 41 от 22 июня 2021 г.). Напомним, в 2017 году сахалинский минздрав приобрел его в собственность за 50 млн. рублей. Цель была самая, что ни на есть, благая: разместить в здании детскую поликлинику.

Здание передали с мебелью, оборудованием, блоком питания и прочей начинкой. Проведи ремонт – и заезжай. Но у островной медицины что-то не заладилось.

Практически в здании не было сделано ровным счетом ничего, разве что поставлен круглосуточный пункт охраны. Да и то это было сделано лишь после того, как здание разграбили местные вандалы.

Зато на обещания вот-вот открыть столь нужную городу поликлинику местные чиновники не скупились. Об этом шел разговор в 2017 году, неоднократно тема переселения медучреждения озвучивалась в году 1918…

А тем временем из здания успели не только вынести все более-менее ценное, побить пластиковые окна и украсить стены явно не литературными надписями, но и устроить здесь небольшой пожар. А потом еще один, хотя и маленький, но тоже дымный.

Дело закончилось тем, что в 2019 году минздравом было публично озвучено, что размещать детскую поликлинику в бывшей «Чайке» не имеет смысла. Во-первых, капитальный ремонт теперь обойдется в копеечку, поскольку от гостиничного великолепия, по сути, остались лишь одни изрисованные стены. А во-вторых, в Холмске планируется строить новый поликлинический комплекс, в который и войдет детская поликлиника.

Под влиянием идеи о строительстве нового комплекса, минздрав принял решение передать «Чайку» на баланс городской администрации. Мол, городским видней, что со зданием дальше делать. Однако местная администрация получать подобные «подарки» оказалась явно не готова. Администрация от здания отказалась. Спустя какое-то время ей снова предложили принять «Чайку» на баланс. И снова последовал отказ…

Вопрос о «Чайке» был даже вынесен на заседание областной думы. Было много слов, но еще больше — эмоций. Однако к какому-то конкретному решению думцы так и не пришли.

Да и какое здесь могло быть решение? Бюджетные деньги за здание давно уже на другом счете. И захочешь, а не вернешь. Опять же, состояние здания таково, что и за треть цены его уже не купят. Слишком уж много надо в «Чайку» вложить, чтобы она смогла если и не замахать своими крыльями, то хотя бы их расправить.

С тех пор прошел еще год. И вот в начале июля на совещании в городской администрации Холмска было доложено, что «Чайку» надо сносить. Проведенная экспертиза показала, что здание находится в аварийном состоянии. Понятно, что ни о какой детской поликлинике здесь и речи не может идти. А переоборудовать здание под что-нибудь другое не имеет смысла.

Сейчас в Холмске ждут согласия минздрава на снос аварийного здания. А заодно здесь и прорабатывают вопрос о средствах на проведение демонтажных работ. Здание большое, блоков и панелей в нем не меряно, сотней тысяч рублей здесь явно не обойтись. Да и миллионом — тоже. За демонтаж здания строители возьмут по полной программе. Посчитают все: и сроки, и сложность, и объем демонтажа… И про вывоз мусора тоже не забудут.

Так что бюджету придется в очередной раз раскошелиться. И выделить деньги на снос здания, которое могло бы еще послужить горожанам.

«Стоять этой «Чайке» ровно до тех пор, пока ее не снесут. Вот только почему у нас такое возможно — вкладывать государственные средства в заведомо рискованные объекты и проекты?

Так писали мы о здании бывшей гостиницы год назад, в материале «Чайка бескрылая». И ведь как в воду глядели!

Ответственным бы лицам в эту воду заглянуть…

Игорь КАЛИНИН.