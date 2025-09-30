Чарующий танец полосатой камбалы. Клёвое место

Осень день за днём всё отчётливее напоминает о себе: туманы прохладными утрами, ощутимое понижение температуры вечерами, всё короче становится световой день, желтеет листва берёз… У рыболовов-любителей на календаре золотая пора гольцовой и кунджевой рыбалки, хороший шанс половить рыбу на летние снасти. Уже совсем скоро, к концу октября – началу ноября, условия кардинально изменятся и нужно будет вспоминать навыки подлёдной рыбалки. Вот о чём рассказал постоянный консультант «Советского Сахалина» кандидат биологических наук Виталий Никитин.

В октябре, когда уже прошёл нерест тихоокеанских лососей, южная и ручьевая мальма, а также кунджа готовятся к скатыванию в низовья рек. Обычно это происходит под занавес месяца. Плюс к этому, из морского прибрежья как раз в эту пору заходят молодые, ранее не нерестившиеся особи.

Важно найти уловистое место – «тропу», по которой в течение суток рыба перемещается между ямами и перекатами. Перспективны реки с большими равнинными участками с глубокими ямами и плёсами.

Голец (южная проходная мальма) тяготеет к среднему течению рек, неподалёку от нерестилищ горбуши. Ещё один объект лова – ручьевая мальма. Она предпочитает плёсы в верхнем течении рек, где под опавшей листвой находит себе питание – бокоплавов.

На Тыми и в Поронае ловят щук и амурских язей. Эти хищники во время осеннего паводка охотятся в основном русле.

Раздолье для поклонников спиннинга, у них в ходу будут серебристые, жёлтые блёсны, а также с красноватым отливом. Эффективны и воблеры: серебристые, жёлтые и чёрные с красными пятнышками, имитирующие мальму. Молоди кунджи, краснопёрке «по вкусу» блёсны «ультралайт».

Озёра и лагуны – также подходящие места для ловли краснопёрки и кунджи.

В ходу такие органические наживки, как тампоны с красной икрой и опарыши. Краснопёрке можно предложить твистеры разных расцветок.

Рыбалка в морском прибережье на время затихает, но в ноябре начинается нерест у полосатой камбалы, поэтому она будет подходить к устьям рек. В заливе Анива – к устьям рек Сусуя, Средняя, Цунай. Рыбу ловят на пилькер – тяжё­лую серебристую блесну. Исполняя нерестовые «танцы», камбала накрывает пилькер своим телом и попадается на крючок. Любые другие способы ловли, когда происходит багрение, запрещены.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Сахалинские расстегаи на завтрак

Блюдо вкусное, питательное, готовится быстро и просто. Понадобится обычное бездрожжевое (пельменное) тесто, из 1 кг можно сформировать 8 колобков. Колобок затем раскатывается в округлый блин толщиной 3 – 4 мм и площадью примерно с половину бумажного формата А-4. По краям формируем бортики и выкладываем начинку. Сначала – нетолстый слой из подсоленных по вкусу ломтиков филе горбуши.

Затем – обжаренный репчатый лук и ещё один слой рыбы. Венчает композицию творожный слой: на 2 стакана творога берут полстакана сливок жирностью 15 проц., одно яйцо, мелко нарезанную зелень – петрушку, укроп, зелёный лук, по вкусу соль и сахар. Все эти компоненты тщательно перемешивают и полученной массой укрывают верхний слой рыбы. Далее полученные расстегаи отправляются в духовку и минут 20 – 25 выпекаются при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!