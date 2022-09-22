Частичная мобилизация в Сахалинской области проводится в штатном режиме

Для обеспечения безопасности граждан России и освобожденных территорий Донбасса президент Владимир Путин поддержал предложение Генштаба о частичной мобилизации граждан. Это непростое, но необходимое решение, направленное на защиту страны. В соответствии с Указом Президента РФ призыву подлежат граждане, которые на настоящий момент состоят в запасе, то есть прошли службу в вооруженных силах, имеют военно-учетные специальности и опыт участия в боевых действиях.

Как отметил в своем обращении Владимир Путин, цель Запада – ослабить, разобщить и уничтожить, в конечном итоге, нашу страну. Уже идут прямые заявления, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. Поэтому необходимы неотложные шаги по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, поддержка соотечественников, которые хотят сами определять свое будущее и не согласны с агрессивной политикой западных элит.

Во всех субъектах страны под руководством глав регионов развернулась работа по частичной мобилизации граждан. Военному комиссариату Сахалинской области поставлена задача – обеспечить призыв в сроки и количестве, которые установлены Министерством обороны РФ.

В муниципальных образованиях островного региона развернуты пункты управления военного комиссариата и участки оповещения граждан. Участки выполняют задачу по вручению повесток для прибытия в военный комиссариат.

– Повестки гражданам вручают посыльные по месту жительства, также ведется работа через предприятия, где трудоустроены граждане. Сахалинцы и курильчане с пониманием относятся к необходимости частичной мобилизации. Члены казачьего общества проявили инициативу прийти самостоятельно. Всем, кто относится к перечисленным в Указе категориям, но не хочет дожидаться повестки, следует явиться в военный комиссариат по месту жительства, – рассказал военный комиссар Сахалинской области, подполковник Роман Романов.

— Граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Во всех районах Сахалинской области проводится эта работа.

– На данный момент мы идем по списку, полученному от военного комиссариата. Сформирована группа оповещения, которая работает по нашим предприятиям. Все проходит в штатном режиме, – рассказал глава Невельского городского округа Алексей Шабельник.

– В нашем районе тоже началась частичная мобилизация, мы оказываем всяческое содействие военному комиссариату. Утром в пункт сбора уже стали прибывать люди, проходит комиссия. Более того, еще за несколько дней до объявления частичной мобилизации семь человек самостоятельно заключили контракты на военную службу, – прокомментировал глава Холмского района Дмитрий Любчинов.

– Наша страна столкнулась с такими вызовами, которые ставят под угрозу само ее существование. В такой момент нам всем важно быть собранными и внимательными – не читать и тем более не распространять информацию из сомнительных источников. Каждый день задавать себе вопрос: что я могу сделать для своей страны?, – сказал мэр Долинского района Александр Тугарев.

В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 328, в которой прописана ответственность за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

Если у человека нет законных оснований для освобождения от службы, ему грозят следующие виды наказания: штраф до 200 000 рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, принудительные работы на срок до 2 лет, арест на срок до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 2 лет.

Накануне Государственная дума РФ приняла поправки в Уголовный кодекс, в которых предусмотрено наказание за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни — до 10 лет лишения свободы.