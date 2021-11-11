Чего боится коварный вирус. Повышаем коллективный иммунитет

Коронавирус не дает забыть о себе: на островах стала расти заболеваемость. В конце октября выяснилось – для коллективного иммунитета нужно достигнуть планки вакцинации в 80 проц. Хотя совсем недавно речь шла о 60, и к этому уровню область уже практически подошла.

На вопросы, которые сегодня всех нас волнуют, редакции ответила главный внештатный инфекционист области Оксана Солонина.

– Оксана Викторовна, отчего возникла необходимость повышения уровня коллективного иммунитета на 20 процентов?

– Пандемия не прекращается, ведь люди не сидят на одном месте. Ездят в командировки, в отпуск. Приезжают к нам из других регионов и из других государств. Страну и отдельно взятый регион не закроешь полностью. Поэтому мин­здрав России и решил поднять эту планку.

Да, рост заболеваемости у нас есть. Но плавный и без рывков. Аналогично тому, как увеличивается рост пациентов с сезонными респираторными заболеваниями – гриппом, ОРВИ. В других регионах пошло резкое увеличение – процентов на 100 – 150 в течение недели. Об этом мне рассказывали коллеги, с которыми я недавно встречалась в Сочи на научно-практической конференции по особо опасным инфекциям.

Мы готовы к такому плавному подъему. Нам вполне хватает тех площадей для лечения заболевших ковидом, что есть сейчас.

По-прежнему действуют ко­вид­ные госпитали на базе Долинской и Корсаковской ЦРБ, а также отделение в областном кожвендиспансере, койки в Охе и Ногликах. Самых тяжелых больных везут в Долинск, тех, у кого состояние получше, – в стационары ближе к дому. Благодаря четкой и, можно сказать, самоотверженной работе санавиации нет задержек с дос­тавкой пациентов в госпиталь.

Надо отметить, болезнь протекает сейчас не так тяжело, как в прошлом году или нынешним летом. Это положительный эффект вакцинации и коллективного иммунитета, который сейчас формируется в области. Еще это результат налаживания системы взаимодействия между амбулаторными и стационарными этапами лечения. У нас нет тяжелых больных, которые умирают дома, как бывает в других регионах.

Нет случаев массовой покупки сертификатов о вакцинации, а в других частях страны это настоящая беда. Люди там не верят доводам в пользу прививок.

– Но статистика-то фиксирует умирающих от коронавируса в наших стационарах.

– Да, такое тоже есть. Это тяжелые больные. Те, кто не защитился, не сделал прививку. Почему мы и говорим, что коллективный иммунитет должен быть выше. Ведь только covid-19 дает такую летальность в отличие от других серьезных инфекционных заболеваний.

Это особо опасная инфекция. И чтобы минимизировать риски, нужна вакцинация. Только тогда, когда привитых будет много, вирус перестанет существовать среди нас.

У нас на островах сейчас образовалась достаточно большая прослойка тех, кто обрел иммунитет – после прививки или переболев. По сравнению с ними непривитые имеют риск заразиться в два раза больше! В том числе и попасть в реанимацию.

Кстати, среди пациентов ковидных госпиталей привившихся не более 2,5 процента. И если они и болеют, то болеют легко, без тяжелых форм пневмонии.

Недуг у них протекает как болезнь верхних дыхательных путей – закладывает нос, появляется осиплость голоса. Но вирус не попадает в легкие, не поражает их, вот что важно! И лечатся заболевшие чаще всего дома – если есть возможность не контактировать с другими. Исключение составляют люди 65+, все-таки есть необходимость за ними понаблюдать в стационаре. Срок лечения в таких случаях, как правило, меньше стандартного – если непривитые выздоравливают за 10 – 14 дней, то привитые – около 6 дней.

– Людей беспокоит еще увеличение штаммов коронавируса. Вакцину создавали против одной его разновидности, а потом появилась другая. Защитят ли от них существующие вакцины?

– Понимаете, прививка может не защитить от заражения, но всегда спасет от тяжелого течения болезни. При попадании любой модификации коронавируса в организм. Специалисты, кстати, говорят: если бы вирус гриппа изучили так же хорошо, как covid-19, то гриппа бы сейчас просто не существовало.

– Кстати, по гриппу. Осенью он, что называется, выходит из тени, увеличивается число заболевших им. Сейчас о нем практически не слышно. Такое ощущение, что болеть этой сезонной инфекцией стали меньше.

– Да нет, я с этим не соглашусь. Вот статистика. Две-три недели назад по России было 200 – 300 подтвержденных случаев гриппа. Неделю назад их было уже 600. 9 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал цифру 1380. Грипп поднимает голову. И он тоже может вызывать серьезные осложнения. И тоже нужно привиться от него.

Недавно разрешили колоть вакцину и от этого вируса, и от covid -19 одномоментно.

– Подскажите, что принимать за точку отсчета для ревакцинации: прививку первой дозы или второй, ведь в сертификате о прививке указывают, что она действительна год.

– Да, это верно. Но поскольку в стране пандемия, мин­здрав РФ дал указание, что повторно делать инъекцию вакцины желательно раньше. То есть через 6 месяцев. Но здесь тоже все индивидуально. В течение срока действия сертификата нужно отталкиваться от уровня антител – его определяют по анализу крови. Ориентиры такие: если показатель в районе 500 – лучше сходить и повторить, если 1300 и выше – можно подождать. Но предварительно надо сходить на прием к врачу.

– Ревакцинироваться необходимо тем же препаратом?

– Не обязательно. Можно и «Спутником Лайт», он появился позднее других наших препаратов. Я сама повторно им прививалась. Первый раз вакцинация у меня была в конце 2020 года «Спутником V», это была одна из первых партий, которые к нам поступили. Перенесла его вполне нормально. Но и сейчас соблюдаю все меры защиты – маска, социальная дистанция, перчатки, средство дезинфекции рук.

– Когда появится вакцина от коронавируса для детей?

– Министр Михаил Мурашко недавно сообщил, что получим ее уже в конце года. Она будет на основе «Спутника V», просто количество инфекционного компонента там меньше. Я, как педиатр по своему образованию, считаю, что это тоже поможет существенно снизить заболеваемость и ее последствия. Дети и подростки пока остаются самой уязвимой категорией, так сказать, иммунной прослойкой, которую вирус ищет. В других регионах страны даже есть тяжелые летальные случаи. У нас в области было два случая тяжелой пневмонии у детей. К счастью, все обошлось благополучно.

– Возможно ли у нас использование импортных вакцин от ковида?

– Этот вопрос прорабатывается. Но тут надо понимать, что они будут стоить дороже и прививка ими вряд ли станет бесплатной. В России достаточно мощные производства.

– А как быть в такой ситуации: россиянин привился «Спутником», поехал за рубеж, а тут подошел срок новой прививки?

– Недавно появилась информация, что Италия признала наш «Спутник V» и открыла границу вакцинированным россиянам при условии, что они пройдут ревакцинацию одним из средств, которое признано в их стране.

О нашей вакцине вышла хорошая статья в авторитетном медицинском журнале «Ланцет». Отчасти и поэтому во­зобновляется авиасообщение с зарубежными странами, прерванное в прошлом году.

Стоит добавить, что недавно у нас в области разрешили бесплатно получать прививку от ковида гражданам иностранных государств (как правило, это жители стран бывшего Союза) по полису обязательного медстрахования. То есть без оплаты. Не так давно сделать это они могли только на платной основе.

– Каков возрастной порог для вакцинации от коронавируса?

– Его нет. Прививаться можно в любом возрасте. Не все знают, что чем старше человек, тем он легче переносит прививки. У пожилых людей намного меньше таких реакций, как высокая температура. Объяснение простое – иммунитет с возрастом постепенно угасает.

– Вы упомянули о том, что течение болезни у нас стало менее тяжелым. Кто-то может сделать вывод: если я благополучно избежал коронавируса в первые три волны, то, может, сейчас уже нет смысла делать прививку. Это верно?

– Это заблуждение, и весьма опасное. Потому что врожденного иммунитета от коронавируса не существует. Можно пережить третью, четвертую волну, а потом заболеть, причем в тяжелой форме. Хотя и уровень коллективного иммунитета на тот момент будет высоким.

– А если прививка противопоказана и есть медотвод. Как быть человеку? И прививаться опасно, и непривитым быть чревато…

– Таким людям нужно создать условия, чтобы окружение было привито. Чтобы контактов с потенциально опасными не было. Тут, конечно, есть элементы социальной изоляции, но они не такие уж жесткие. Не стоит забывать о профилактических мерах – носить защитную маску, соблюдать дистанцию при общении, иметь средство для дез­инфекции рук. Хочу сказать, что давно уже стоит вопрос, чтобы пересмотреть основания для мед­отводов. Чтобы они не были надуманными.

– Но ведь такой запрет дает врач, он же видит, что есть повод для тревоги…

– Безусловно. Но он тоже человек. Где-то перестраховывается. О чем-то не имеет достаточных сведений. Я очень часто встречаю медотводы от онкологов. При этом ведущие специалисты в этой отрасли медицины не раз говорили: риск заболевания ковидом и тяжелых последствий от него для их пациентов настолько высок, что проще защититься от этого вируса. Я сама слушала их лекции. С их точки зрения, прививка при онкологии бесполезна перед процеду­рой химиотерапии: вакцина просто не даст эффекта. Поэтому получить инъекцию от коронавируса лучше недели за две минимум до планируемой химиотерапии.

– Напряженность вашей работы в сравнении с прошлогодней сейчас уменьшилась?

– Ну, так однозначно сказать нельзя. Напряженность в общем и целом такая же, но больных сейчас меньше. Как и тяжелых пациентов. К тому же, как я говорила, персонал госпиталей уже сформировался. То есть появился костяк специалистов.

Случайные люди отсеялись. У нас очень быстро появляются все новые препараты от коронавируса. Вполне возможно, что мы в числе первых привезем лекарства из-за рубежа, которые в России еще не зарегистрированы, но Рос­здравнадзор уже своим письмом сделал возможным их завоз в нашу страну. Хотя в отличие от других регионов в нашей области и так все есть для эффективного лечения ковида.

Я хочу сказать, что мы встретили пик коронавирусной инфекции во всеоружии. И хотя решение о создании обсерваторов у населения было непопулярным, их называли грязными, но… Именно эти обсерваторы позволили сохранить чистыми в плане коронавирусной инфекции города.

Беседовал Евгений АВЕРИН.

P. S. По данным статистики, лучшие показатели вакцинации отмечаются в Долинском районе. Медики связывают это с тем, что на его территории находится ковидный госпиталь.

Работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам

два дня отдыха для проведения прививки

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Заседание прошло в формате видеоконференции.

Члены комиссии обсудили рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. И единогласно их поддержали.

Документ был разработан в рамках поручения президента Владимира Путина. Подписанные рекомендации направлены в регионы.