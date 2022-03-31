Чехов-центр ищет юную актрису

На кастинг в новую музыкальную постановку Чехов-центра приглашаются девочки 9 – 10 лет выразительной внешности с хорошими вокальными, актерскими и хореографическими данными.

Для участия в кастинге необходимо предварительно заполнить анкету (она есть на сайте театра) и прислать ее вместе с фотографией ребенка на электронный адрес a.skudnova@sakhalin.gov.ru. Музыкальный материал и тексты будут присланы на электронный адрес соискателя после получения анкеты.

Кастинг проведут режиссер будущей постановки Сусанна Цирюк, подарившая сахалинцам новогоднее музыкальное ревю «Зимний вечер в кабаре», и музыкальный руководитель сахалинского театра Александра Чопик.

Юных артистов ждут 10 апреля в 12.00 в репетиционном зале Чехов-центра по адресу: Коммунистический пр., 35. При себе иметь удобную одежду и сменную обувь. Все подробности и запись на кастинг по телефону 8-924-495-23-71.

Анна СКУДНОВА.