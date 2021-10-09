Чехов-центр открывает 91-ый театральный сезон

Это важному событию была посвящена пресс-конференция, в которой кроме руководства театра принял участие и заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.

В прошлом сезоне, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, театр трижды принял участие в фестивале «Золотая Маска». И актриса Анна Антонова получила высшую театральную награду. Об этом сказал в своём вступительном слове зампред.

Он назвал Чехов-центр театральным лидером на Дальнем Востоке, «не потому, что он наш, а потому что это объективно так».

Директор театра Татьяна Корнеева поблагодарила каждого, кто служит в Чехов-центре за работу, и отметила, что гордится тем, что лучшая актриса страны работает в сахалинском театре.

Художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев представил журналистам новых артистов и озвучил планы на новый театральный сезон. Откроет его 9 и 10 октября трагедия «Атилла». Режиссер Георгий Сурков поставит на большой сцене спектакль «#люблюнемогу» по пьесе Ольги Никифоровой, премьера назначена на 13 и 14 ноября.

В новогодние каникулы Чехов-центр, помимо полюбившихся спектаклей, покажет музыкальную постановку для семейного просмотра «Новогодние приключения Маши и Вити» (режиссер Александр Агеев). 27 марта состоится премьера новой пластической постановки по произведениям Уильяма Шекспира, которую представит главный балетмейстер Маргарита Красных.

На малой сцене в это время будет поставлена сказка «Остров Сокровищ» (режиссер Даниил Романов). Также на малой сцене режиссер Марфа Горвиц поставит спектакль «Горка», этот проект стал одним из победителей конкурса «Новый театр» и будет поддержан грантом Фонда Михаила Прохорова. Завершит сезон премьера спектакля «Федра» в постановке режиссера Андрея Прикотенко.

Приятным завершением пресс-конференции стало вручение наград.За вклад в развитие области руководители Чехов-центра Татьяна Корнеева и Александр Агеев получили памятный знак губернатора «В честь 75-летия Сахалинской области».

Артисту Леониду Всеволодскому Владимир Ющук вручил почетную грамоту правительства области за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие сферы.

Анна Скуднова