Чехов-центр презентовал новую музыкальную группу театра

Чехов-центр провел на новой сцене презентацию театральной музыкальной группы «Чехов-бэ(н)д». В ее состав вошли семеро артистов и работник отдела звукотехнического обеспечения театра.

Вечер начался в фойе с импровизированной пресс-конференции. Артисты ответили на вопросы зрителей и журналистов, выйдя к публике в театральных образах героев чеховской эпохи.

Музыкальным руководителем группы стал артист Павел Шмаков, который в прошлом театральном сезоне пополнил сахалинскую труппу. Вместе с Русланом Алямшиным они создали творческий тандем, результатом трудов которого стал литературно-музыкальный спектакль «Мысли о ёлке». После этого сформировалась музыкальная группа, участники которой впервые попробовали свои силы, выступая на мероприятиях Фестиваля театров Дальнего Востока.

После пресс-конференции группа «Чехов-бэ(н)д», сменив костюмы на современные, исполнила 13 композиций из спектаклей, которые идут или когда-то шли в репертуаре сахалинского театра. Прозвучали песни разных стилей и направленности из постановок «Метель», «Старший сын», «Алые паруса», «Чиполлино», «Прекрасное далеко», «Так же, как все» и других, сообщила пресс-служба театра.