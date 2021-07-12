Чеховский велотур от Ялты до Сахалина

Наш земляк Владимир Равдугин от Черного моря до Татарского пролива крутит педали не из-за отсутствия билетов на самолет и поезд, и карантинных мер. Причина его любовь к Антону Павловичу и путешествиям. При этом малая родина и наследие Чехова всегда с ним и упаковано в книгу классика «Остров Сахалин», где Владимир ставит отметки мест, где побывал в ходе поездки.

Свое подвижничество в буквальном и переносном смысле он посвятил 125-летию со дня образования первого музея на Сахалине. Житель Александровск-Сахалинского 21 апреля стартовал от здания дома А. П. Чехова в Ялте. Чеховскому музею в этом городе исполнилось 100 лет, а закончится пробег у здания музея «А.П. Чехов и Сахалин» в Александровске- Сахалинском, который готовится к 125-летнему юбилею со дня образования первого музея на Сахалине.

Сотрудники музея в Ялте подарили Владимиру отросток гималайского кедра, который больше ста лет растет в чеховском саду. Планируется его высадить на Сахалине в конце путешествия в знак преемственности поколений и культурного общения чеховских музеев.

Равдугин уже проехал более половины из 12 тыс. км. между Крымом и Сахалином. Сейчас он находится в Новосибирской области. Позади остались: Керчь- Ростов-на-Дону- Таганрог- Чехов — Москва- Ярославль- Нижний Новгород- Пермь- Екатеринбург-Тюмень.

Впереди по курсу — Красноярск- Иркутск- Чита- Сретенск-Хабаровск- Николаевск-на-Амуре. В Александровск-Сахалинский он планирует прибыть в середине августа. Таким образом, его экспедиция должна уложиться в 120 дней. Это конечно больше, чем у Чехова, который затратил на дорогу 82 дня, но надо учесть, что литератор путешествовал на поезде, пароходе и лошадях, а нашему современнику приходится надеяться исключительно на собственную мускульную силу. Грета Тунберг – юная воительница за экологию будет довольна.

Одним из самых сложных участков маршрута стали узкие, горные дороги Крыма с оживленным автомобильным движением. Испытанием также являлся знаменитый Крымский мост. Даже подготовленному велосипедисту сложно без отдыха по нему проехать 23 км., а остановки там были запрещены. Зато выехав на просторы Краснодарского края Равдугин смог вдвое увеличить дневной пробег до 100 – 120 км.

«В этом путешествии мне хочется ощутить масштабы моей страны, прочувствовать каждый метр ее бесконечных просторов, проверить свои физические способности, посетить чеховские места в России, окунуться в атмосферу чеховских впечатлений во время его длительного путешествия на Сахалин, поделиться своими собственными впечатлениями от увиденного со всеми, кому это будет интересно, — говорит Равдугин.

И это ему уже удалось. Например, в Таганроге, где родился Чехов, он побывал в маленьком доме писателя, посмотрел на жилища, в которых обитали прототипы героев чеховских рассказов «Человек в футляре» и «Ионыч», посидел за его школьной партой. Кстати, учителем Антона по математики был отец Феликса Дзержинского, известного революционера и главы Чрезвычайной комиссии молодой Советской республики.

Большое впечатление на него произвел письменный стол, за которым работал Чехов в Мелихово — подмосковном имении писателя — именно за этим столом писалась книга «Остров Сахалин», а также флигель, в котором была написана пьеса «Чайка». Здесь он узнал интересную версию появления сюжета с убитой чайкой в данном произведении.

Свои наблюдения Владимир записывает в дневник, который возможно станет основой для книги, которую собирается написать в будущем.

Он признался, что впервые идея проехать через всю Россию пришла к нему, когда он услышал о велосипедном путешествии из Находки в Москву знаменитого покорителя морей, океанов и суши Федора Конюхова.

Равдугин человек подготовленный. С детства он занимался альпинизмом и туризмом, покорил пик Победы в Средней Азии. Как он шутит, родился с рюкзаком. В прошлом году проехал 600 км. по Сахалину и решил, что сможет преодолеть и маршрут от Крыма до нашего острова. А возраст 60 лет и пенсионный статус, не помеха, а свобода, время осуществления своей мечты. До этого он работал учителем, на различных руководящих должностях в администрации Александровск – Сахалинского района.

В своем одиночном путешествии он не одинок. Его с удовольствием встречали работники музеев, библиотек, и множество интересных и хороших людей, которых, по его мнению, на свете значительно больше, чем плохих.

«У нас очень отзывчивый народ! Я убедился в этом в своей экспедиции. Готовы помочь – даже без просьб – с ночевкой, ремонтом, показать дорогу, проводить. Или, например, рассказать о своей малой родине, — говорит турист с просветительским уклоном.

Для одного этого вывода стоило стремиться в такую долгую дорогу, которая, как считает велотурист, помогает познать самого себя. В этом Равдугин и Чехов думаю похожи. Неудивительно, что их свела судьба пусть и заочно. Говорят, ничего случайного не бывает. Некоторое время Владимир был также директором местного музея, который носит имя писателя. Наверняка там появится экспозиция об этом уникальном путешествии.