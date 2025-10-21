Чеховы приглашают в гости. …И на экскурсию по Сахалину ХХ века

Оригинальным выставочным проектом завершает юбилейный чеховский год литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

Здесь развёрнута двухчастная экспозиция. В левом крыле выставочного зала впервые демонстрируется несколько десятков путевых рисунков племянников писателя — Сергея Михайловича и Сергея Сергеевича Чеховых. Эти работы из фондов литературно-художественного музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Российского госархива литературы и искусства, а также частных коллекций.

В 1958 году отец и сын предприняли путешествие на край земли и за два месяца, побывав в местах, описанных в книге «Остров Сахалин», сделали акварелью, углём, тушью, пастелью и карандашом более 300 зарисовок с натуры.

Вот какую запись оставил Сергей Михайлович Чехов: «Мы приехали на Сахалин через 68 лет после Антона Павловича. Многого, очень многого, что было при нём, мы уже не застали. Те, кто приедут через 20 лет после нас, не застанут и того, что видели мы. Мы испытываем радость от того, что зафиксировали на бумаге для потомков осколок эпохи Антона Павловича, те здания, в которых он бывал, те улицы и дороги, по которым он ездил, те пейзажи, которые его окружали».

И посетители выставки получают представление о том, как выглядели школа в Дербинском (ныне Тымовское), дом надзирателя на берегу Тыми, камень Чехова в четырёх километрах к югу от Палево, больница в Рыковском (ныне Кировское), дом в Александровске, из которого Антон Павлович уехал на юг.

В путевом дневнике Сергей Михайлович Чехов оставил и такие записи: «Прошли годы, и… начало сбываться пророчество Антона Павловича о том, что Сахалин когда-то превратится в цветущий край. Мы не могли пройти мимо сегодняшнего Сахалина».

В графических работах художники Чеховы запечатлели современный облик островов: новостройки, заводы, китобойную флотилию на Симушире, нефтяные промыслы Охи, угольные предприятия Сахалина…

В правом крыле музейного зала разместилась выставка «Братья Чеховы», дающая представление о близких людях Антона Павловича и генеалогическом древе его рода. В семье родителей писателя выросли четверо сыновей и дочь. Все они были одарёнными людьми, и, конечно же, каждый из них оставил свой добрый след в жизни писателя. Выставка предлагает взглянуть на жизнь и творчество А. П. Чехова под новым неожиданным углом — через судьбы его братьев.

Старший брат Александр приобщил Антона к литературе, журналистике, писательскому ремеслу. Ранние рассказы Чехова иллюстрировал Николай, художник. Его ранняя смерть стала для Антона трагедией, глубоким потрясением, повлиявшим на решение отправиться в трудный и далёкий путь на каторжный Сахалин. Скромный и интеллигентный Иван, учитель, стал для Антона примером «малого подвига» ежедневного труда в образовании.

Доверительные отношения и активная переписка были у Антона с младшим братом Михаилом. В одном из посланий он отмечал: «Почерк у тебя хорош, и во всём письме я не нашёл у тебя ни единой грамматической ошибки. Не нравится мне одно: зачем ты величаешь особу свою «ничтожным и незаметным братишкой»… Ничтожество своё осознавай, знаешь где? Перед богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми. Уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожность». Кстати, именно Михаил стал первым летописцем семьи Чеховых. Его воспоминания, архивные поиски и легли в основу первой биографии классика.

Примечательно, что в музее демонстрируются личные вещи чеховской семьи, переданные литературно-художественному музею книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Валентиной Яковлевной Чеховой — женой Сергея Михайловича и матерью Сергея Сергеевича. Дух того времени хранят и другие экспонаты: предметы, аналогичные тем, что были в бакалейной лавке отца Чехова в Таганроге — чаши весов, государственные кредитные билеты, монеты, деревянные счёты, гири.

Привлекают внимание посетителей выставки раритетные номера журнала «Осколки», старинные фотоаппараты, театральный бинокль конца XIX — начала XX веков и другие экспонаты.

Организаторам проекта удалось воссоздать особую атмосферу вокруг имени великого писателя и его родных. Непременно побывайте в музее, там вас ждёт интересное ретро-путешествие.

Людмила Степанец.