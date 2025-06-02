Чек хорошо вырос. Как изменились цены на продукты за 14 лет

Кто сказал, что старые чеки бесполезны? Этот ценовой анализ родился благодаря одному такому кассовому документу, найденному на дне шкафа. Чек датирован 25 мая 2011 года, и на нём значатся вполне обычные продукты, без каких-либо фуагра и питахайи.

Чтобы разобраться, как изменились цены на продукты за прошедшие годы, было решено повторить эту покупку в том же магазине — строго по чеку. Давайте сравним, что изменилось за этот период в ценах продуктового магазина одной из популярных сетей в Южно-Сахалинске.

Итак, продуктовый набор четырнадцатилетней давности включал в себя следующие позиции:

крупа пшеничная «Увелка» – 59 руб.,

кешью 250 г – 352 руб.,

халва «Ле Мулин» 2 упаковки – 300 руб.,

карамель «Барбарис» – 37 руб.,

макаронные изделия «Аньези» – 124 руб.,

зелёный горошек – 60 руб.,

лук белый 206 г – 66,74 руб.

Скидка составила 30,24 рубля. Итог: 968,50.

Теперь перейдём к сегодняшнему дню и сравним, сколько бы нам пришлось заплатить за идентичный набор продуктов. Для чистоты эксперимента отправляемся в тот же супермаркет и берём точно такие же позиции.

Спустя четырнадцать лет наша корзинка выглядит немного иначе:

крупа пшеничная «Увелка» – 135 руб. (+128%),

кешью 250 г – 697,5 руб. (+98%),

карамель «Барбарис» – 134 руб. (+262%),

макаронные изделия «Аньези» – 259 руб. (+109%),

зелёный горошек – 140 руб. (+133%).

Прогуливаясь по магазину, была в некотором замешательстве. Так, любимая некогда многими сладкоежками халва, не только «Ле Мулин», исчезла с прилавков вовсе. Белый лук тоже пропал — вероятно, сменился другими сортами.

И даже без двух позиций итоговая сумма в чеке превысила результат 2011 года и составила 1365,5 руб. Мы видим, что за прошедшие десять лет продукты ощутимо прибавили в цене. Причём наибольшее удорожание пришлось на лакомства: знакомый с детства «Барбарис» вырос в цене в 3,5 раза.

За последние годы российский рынок продуктов столкнулся с рядом изменений, оказавших влияние на цены. Это повышение стоимости сырья, рост издержек на логистику и упаковку, инфляция, колебание курсов валют…

Читатели подсказывают нам посмотреть динамику роста цен на другие продукты питания, в том числе местных производителей. Предложение верное, возьмём на заметку.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

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