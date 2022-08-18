«Человек идущий». Сахалинцев приглашают принять участие во всероссийских соревнованиях

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» пройдет новый сезон больших всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий». Принять участие в «гонке по числу пройденных шагов» могут семейные команды, команды студентов, сотрудников компаний, муниципалитетов, пенсионеров и приверженцев здорового образа жизни.

Командные соревнования пройдут в два этапа. Первый (предварительный) этап пройдет с 10 сентября по 10 октября 2022 г. В ходе предварительного этапа соревнований продолжается регистрация новых команд и участников. Также в течение предварительного этапа у капитанов команд есть возможность свободно доукомплектовывать и менять состав участников (в пределах необходимой численности). Второй (основной, зачетный) этап пройдет с 15 октября по 15 ноября 2022 г.

Для участия в соревнованиях необходимо собрать команду из 20 – 50 человек в своей категории и бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении «Человек идущий», которое находится в открытом доступе для бесплатного скачивания в магазинах приложений App Store, Google Play и AppGallery. Приложение обеспечивает подсчет шагов каждого члена команды в реальном времени, а также формирует рейтинги команд и помогает выбрать свою соревновательную категорию.

По правилам соревнований от каждого участника в командный зачет засчитывается не более 25 000 шагов в день. Отметим, что команда может состоять минимум из 10 человек, а семейные команды – из трех.

Победителем станет команда, показавшая лучший результат в своей программе. При равенстве показателей – команда, в которой больше участников. По итогам соревнований будут определены победители и призеры.