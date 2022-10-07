Человек-оркестр Сусунайской долины

Это письмо в редакцию пришло из Ярославской области от нашего земляка Аркадия Иршенко. Вот что он пишет:

«Недавно случайно узнал, что газета «Советский Сахалин» уже не первый месяц ведет проект «Воспетые острова» о песнях, посвященных Сахалину и Курилам.

О себе: родился и первые двадцать лет прожил на острове, в Ново­александровске. Затем по семейным обстоятельствам уехал на материк и ныне пребываю в Ярославской области и в Подмосковье.

Ваш проект буквально задел меня за живое. Музыка не стала моей профессией, но вся моя семья была музыкальной. Отец в свое время играл в военном оркестре, мама пела в хоре. Сам я окончил в Южно-Сахалинске музыкальную школу, играл в новоалександровской средней школе в вокально-инструментальном ансамбле. Да и потом, когда поступил в Новосибирске в институт, продолжал играть на гитаре.

Из сахалинцев, поступивших в новосибирские вузы, мы собрали нашу группу «Оркестр Сусунайской долины» (я и песню с таким названием написал). Жаль, просуществовала на­ша команда не долго. Наступили смутные времена.

Все эти годы я писал мелодии и песни, многие посвятил любимому Сахалину. Во время пандемии в студии у знакомых ребят на Урале удалось записать несколько своих вещей, чтобы они не канули в Лету без следа. Хочу предложить пару своих песен для прослушивания».

В «Воспетых островах» мы представляли творчество земляков в разных жанрах: вальса, гимна, шансона, хип-хопа, блюза, эстрадной, народной и бардовской музыки. Но Аркадий Иршенко оказался первым участником проекта, приславшим авторскую работу в жанре, который он обозначил в самом названии песни – «Сахалинский марш».

Музыкант выбрал для композиции четкий, пунктирный ритм, что сродни бодрому и энергичному шагу человека, с друзьями идущего по родному острову. Передав настроение, когда все в восторге от созерцания красоты сопок, распадков и долин, когда сердцу радостно от того, что здесь родные берега.

В маршевом ритме голос автора не теряет нотки гордости: «Этот остров, как из сказки, сердцу милая земля. Я иду по Сахалину – это родина моя».

Песня «Пролив Лаперуза» написана и аранжирована в иной стилистике, но, как и в «Сахалинском марше», ее лейтмотив – тема любви к островной земле. Аркадию Иршенко одинаково дороги и пролив Лаперуза, «где ветра и немало глубин», и реки, которые «кипят спелой горбушей», и душевные добрые люди, связавшие свою судьбу с удивительным островом.

А заключительные слова песни воспринимаются еще и как ориентир для туристов и походников: «Я люблю эти сопки и реки. Сахалин – удивительный край. Ты поверь мне, здесь очень красиво. Собирайся, дружок, приезжай!».

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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