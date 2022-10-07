Человек-оркестр Сусунайской долины

Это письмо в редакцию пришло из Ярославской области от нашего земляка Аркадия Иршенко. Вот что он пишет:
«Недавно случайно узнал, что газета «Советский Сахалин» уже не первый месяц ведет проект «Воспетые острова» о песнях, посвященных Сахалину и Курилам.
О себе: родился и первые двадцать лет прожил на острове, в Новоалександровске. Затем по семейным обстоятельствам уехал на материк и ныне пребываю в Ярославской области и в Подмосковье.
Ваш проект буквально задел меня за живое. Музыка не стала моей профессией, но вся моя семья была музыкальной. Отец в свое время играл в военном оркестре, мама пела в хоре. Сам я окончил в Южно-Сахалинске музыкальную школу, играл в новоалександровской средней школе в вокально-инструментальном ансамбле. Да и потом, когда поступил в Новосибирске в институт, продолжал играть на гитаре.
Из сахалинцев, поступивших в новосибирские вузы, мы собрали нашу группу «Оркестр Сусунайской долины» (я и песню с таким названием написал). Жаль, просуществовала наша команда не долго. Наступили смутные времена.
Все эти годы я писал мелодии и песни, многие посвятил любимому Сахалину. Во время пандемии в студии у знакомых ребят на Урале удалось записать несколько своих вещей, чтобы они не канули в Лету без следа. Хочу предложить пару своих песен для прослушивания».
В «Воспетых островах» мы представляли творчество земляков в разных жанрах: вальса, гимна, шансона, хип-хопа, блюза, эстрадной, народной и бардовской музыки. Но Аркадий Иршенко оказался первым участником проекта, приславшим авторскую работу в жанре, который он обозначил в самом названии песни – «Сахалинский марш».
Музыкант выбрал для композиции четкий, пунктирный ритм, что сродни бодрому и энергичному шагу человека, с друзьями идущего по родному острову. Передав настроение, когда все в восторге от созерцания красоты сопок, распадков и долин, когда сердцу радостно от того, что здесь родные берега.
В маршевом ритме голос автора не теряет нотки гордости: «Этот остров, как из сказки, сердцу милая земля. Я иду по Сахалину – это родина моя».
Песня «Пролив Лаперуза» написана и аранжирована в иной стилистике, но, как и в «Сахалинском марше», ее лейтмотив – тема любви к островной земле. Аркадию Иршенко одинаково дороги и пролив Лаперуза, «где ветра и немало глубин», и реки, которые «кипят спелой горбушей», и душевные добрые люди, связавшие свою судьбу с удивительным островом.
А заключительные слова песни воспринимаются еще и как ориентир для туристов и походников: «Я люблю эти сопки и реки. Сахалин – удивительный край. Ты поверь мне, здесь очень красиво. Собирайся, дружок, приезжай!».
Людмила Степанец.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли