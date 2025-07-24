Человек с «Планеты добра»

Песню «Сахалин», которую мы сегодня представляем в проекте, написал Владимир Курский – хорошо известный в России исполнитель шансона, автор стихотворных текстов и музыки к немалому числу композиций. Островную песню он поёт с таким чувством, что возникает ощущение: Сахалин – его малая родина. Между тем Владимир Сухочев – уроженец г. Курска, что и отражено в творческом псевдониме.

Его юность пришлась на криминальные 1990-е годы, оставившие отметину и в его судьбе. Но Владимир нашёл в себе силы через преодоление сложностей выйти на путь творчества, добра и служения людям.

«Хочешь быть орлом – летай с орлами» – Владимир последовал этой заповеди. Он приехал в Москву.

Творческая одарённость позволила артисту выступать на одной сцене с Иосифом Кобзоном и Михаилом Шуфутинским. Многое удалось почерпнуть из общения с Александром Розенбаумом.

Примечательно, что на эстраду Курский вышел не через деньги, а через талант и харизму. Так писали о нём в социальных сетях.

За полтора десятилетия кропотливой работы столичный автор-исполнитель выпустил около 40 музыкальных альбомов, 12 из них – военно-патриотического звучания, 4 – про специальную военную операцию.

Владимир снискал народное признание не только творчеством, но и благотворительностью. Одну половину средств от концертной деятельности он направляет в помощь нашим воинам на Донбассе, вторую половину – больным детям, детдомам и домам малютки, старикам и семьям инвалидов.

Его знают как благотворителя «Планеты добра». Эта общественная организация имеет 45 филиалов в стране. Так что Владимир Курский активно работает на благо Родины и россиян.

«Я понял, что мне надо сделать для людей много доброго, чтобы они получали помощь и удовольствие», – отметил он в одном из интервью.

43-летний москвич создаёт свою военно-патриотическую группу, несколько похожую на «Любэ». Но остаётся поклонником такого направления в эстрадном искусстве, как шансон. Двигаться вперёд Владимир хочет не подражая Михаилу Шуфутинскому, но в чём-то приближаясь к его стилистике. И пока находится в поиске.

Есть у него цикл песен о российских городах и регионах. Не обойдён вниманием и самый большой остров России.

Слушайте и подпевайте вокалисту.

Людмила Степанец.