Песня остается с человеком. Как поэт Сергей Островой сахалинский Полюс Добра открывал

Контрастные впечатления

Редко какая земля видела столько горя. И эти камни, побелевшие от человеческих слез, от соли, которая прожигает души. Народ проклинал эту землю в думах своих. И в песнях. Мысленно и изустно. Ничего нет страшнее, чем проклятие песней!

Я подплывал к Сахалину утром. И как только на горизонте явственно обозначились Три Брата – три голых камня, сторожащих остров, – все, что я до этого знал о Сахалине, о мрачной и страдальческой его истории, нахлынуло на меня с какой-то устойчивой силой. И несмотря на то, что утро было прекрасным, море спокойным, а августовская заря бескрайней и ослепительной, тягостное ощущение не покидало меня. С этим я и ступил на землю.

Но вот странная вещь… Земля, которая, по моим представлениям, должна быть серой и – не побоюсь этого слова! – бесчувственной, встретила меня богатым цветением приморской осени, пронзительно-ярким и неповторимым. И еще поразили люди. Радушные, улыбчивые, без памяти влюбленные в свой остров. Они рассказывали о нем так, как будто каждый из них первым открыл эту счастливую землю…

Такими воспоминаниями о своем посещении Сахалина поделился Сергей Островой в предисловии к стихотворному сборнику сахалинского поэта Ивана Белоусова «Острова на горизонте», вышедшему в московском издательстве «Современник» в 1973 году.

Песня позвала в дорогу

Сергей Островой – известный поэт-песенник, классик, поэт-фронтовик, оставивший весомый след в русской поэзии ХХ века. Автор полусотни стихотворных и прозаических сборников, а также слов многих песен. В их числе «Песня остается с человеком», созданная в сотворчестве с композитором Аркадием Островским, «Дрозды» (музыка Владимира Шаинского), «У деревни Крюково» (музыка Марка Фрадкина), «Зима» («Потолок ледяной, дверь скрипучая», музыка Эдуарда Ханка), «В путь-дорожку дальнюю» (музыка Матвея Блантера) и многие другие.

Поездка на Сахалин, а точнее, целое дальневосточное турне со сплавом по Амуру и посещением острова-рыбы состоялось летом 1934 года. Организационную помощь в командировке на Дальний Восток оказывал маршал Василий Блюхер.

Не менее творческим и одаренным попутчиком Сергея Григорьевича был композитор Владимир Фере. В сотрудничестве с ним и рождались песни. Между прочим, незадолго до дальневосточного «турне» Владимир Фере занимал должность музыкального руководителя Всесоюзного радиокомитета, возглавлял две секции в Союзе композиторов СССР – колхозную и детскую…

Написанная на месте новая песня «Мы советское Приморье никому не отдадим» понравилась маршалу, и он предложил авторам проплыть по всему Амуру и побывать на Сахалине.

Навеяно Сахалином

Обстановка на Дальнем Востоке в то время была весьма напряженной, как говорится, над Амуром тучи ходили хмуро. С началом оккупации Северо-Восточного Китая японцами на дальневосточной границе постоянно происходили вооруженные провокации, конфликты, боевые столкновения.

Южная часть острова Сахалин находилась под японской оккупацией, поэтому творческая поездка была возможна лишь в северную. Отсюда и воспоминания поэта о скалах Три Брата, расположенных близ Александровска-Сахалинского.

Как вспоминал Сергей Островой, дальневосточная командировка продолжалась полгода, за это время было создано 12 новых песен.

В 1935 году в хабаровском издательстве «Дальгиз» вышел сборник «На страже границ» с текстами и нотами. Книга была издана тиражом 50 тысяч экземпляров и сегодня является библиографической редкостью.

Сергей Островой прожил долгую творческую жизнь, насыщенную событиями и посещениями самых разных уголков огромной страны. Впечатления от Сахалина нашли отражения в его поэзии. В частности, в лирическом сборнике «Сто новых стихотворений», изданном в 1967 году в московском издательстве «Советский писатель», опубликованы стихотворения «Полюс твердости», «Синяя сказка».

Ярослав САФОНОВ.

К слову

Сергей Островой продолжал творить до последних дней жизни, умер 3 декабря 2005 года. Новые стихи публиковались в «Литературной газете» и других изданиях. Отмечен государственной премией РСФСР имени М. Горького, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Отечественной войны I и II степени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалью «За боевые заслуги».