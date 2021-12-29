Чем 2021-й запомнился. Сверим впечатления

Уходит в историю 2021-й. Чем он запомнился больше всего? Журналисты «Советского Сахалина» по многолетней традиции составили перечень наиболее заметных событий года. Давайте сверим впечатления.

Проект года

Сахалинская область стала экспериментальной площадкой по развитию водородной энергетики. В 2024 году планируется построить завод по производству водорода, запустить водородные поезда, перевести на экологически чистое топливо транспорт. Водород будет применяться в различных секторах экономики и экспортироваться за рубеж (январь – декабрь).

Авиалинии года

Первый рейс Дальневосточной авиакомпании на базе сахалинской «Авроры» официально состоялся 26 июля. Открыты десятки новых социально значимых маршрутов – как в города материка, так и в населенные пункты островного региона (июль – декабрь).

Визит года

Рабочая поездка на Сахалин и Курилы председателя правительства России Михаила Мишустина (июль).

Скандал года

В Углегорске за острые материалы об экологии в районе мэр Сергей Дорощук уволил редактора газеты «Углегорские новости» Зинаиду Макарову. А редакцию и типографию на несколько дней обесточили, чтобы заблокировать выход в свет газеты. После вмешательства губернатора и Союза журналистов России уволиться пришлось мэру, а редактор осталась работать (июль).

Акция года

75-летию образования Сахалинской области в ее нынешних границах редакция газеты «Советский Сахалин» посвятила проект «Воспетые острова» и собрала коллекцию песен о Сахалине и Курилах (июль – декабрь).

Тенденция года

С 1 июля в Южно-Сахалинске начался раздельный сбор твердых коммунальных отходов (июль).

Чартер года

Крупнейший туроператор TUI России и правительство области организовали чартерные еженедельные авиарейсы из Москвы на Сахалин. Воспользовались этой программой тысячи туристов. Затем были сформированы туры в обратном направлении – островитяне получили возможность посетить столицу (май – сентябрь).

Событие года

На Сахалин пришли грузопассажирские паромы «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов», построенные на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. Паромы встали на линию Корсаков – Курильские острова (апрель – сентябрь).

Вирус года

Коронавирус, видоизменяясь, не сдается. Защищаясь от него, сахалинцы и курильчане активно вакцинируются. Коллективный иммунитет в области составляет около 70 проц. Пенсионерам, которые впервые сделали прививку, предоставляется выплата – 1000 рублей (январь – декабрь).

Идея года

Сотрудники литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и региональный филиал ботанического сада ДВО РАН выступили с идеей вырастить на Сахалине подобие чеховского сада в Ялте (февраль).

Успех года

Детская школа искусств «Этнос» из Южно-Сахалинска стала одной из лучших детских школ искусств России (декабрь).

Оценка года

Гринпис России назвал островной природный парк «Мыс Тихий» в числе пяти наиболее интересных мест страны, где туризм не наносит экологического вреда окружающей среде (февраль).

Неуважение года

В Невельске сначала исчезла стела с барельефом Юрия Гагарина, затем барельеф нашли разбитым на берегу моря. Только после обнародования этих фактов и острой реакции областных властей и руководителя Роскосмоса стелу отреставрировали и установили в центре города (август).

Мечта года

Сахалинские власти озвучили намерение использовать экранопланы для устойчивого транспортного сообщения между Сахалином и Курилами. Поводом послужила информация о возобновлении проектирования таких аппаратов (август).

Спортсменка года

Сахалинская спортсменка София Надыршина в 17 лет стала самой юной чемпионкой мира в параллельном слаломе на соревнованиях в Словении. Она также неоднократная победительница юниорских чемпионатов России и мира, занимала призовые места на взрослых турнирах, Кубках мира (март).

Загадка года

Ученые ТИНРО сначала давали прогноз, а затем зарегистрировали почти полное отсутствие промысловых объемов сайры в тихоокеанских водах РФ (август).

Позиция года

Школьный учитель Елена Башурова из Холмска в суде борется за сохранение 48-квартирного крепкого дома, признанного мэрией аварийным по заключению неких специалистов Магнитогорска, которые на остров не прилетали и экспертизу на месте не проводили (октябрь).

«Лодка» года

Тренировочные сборы, организованные для российских теннисистов и паралимпийцев в Южно-Сахалинске накануне Олимпийских игр в Токио, сдружили спортсменов и позволили им хорошо выступить на соревнованиях. «Все были в одной лодке», – отметила теннисистка Елена Веснина (июль – август).

Садовод года

Пенсионер из Ольховки Углегорского района Николай Уютнов растит на площади чуть больше гектара редкий на Сахалине яблоневый сад. В нынешнем году собрал 540 кг яблок. Но не только сад согревает душу Николая Николаевича. Он пишет лирические стихи и песни (ноябрь).

Рекорд года

Островной атлет Михаил Савинов попал сначала в Книгу рекордов России, а затем установил мировой рекорд по количеству переворотов покрышки весом 205 кг за наименьшее время (октябрь).

Велотур года

Житель Александровска-Сахалинского Владимир Равдугин проехал на велосипеде от Ялты до Сахалина. Был в пути почти полгода. Преодолел 12 600 километров, из них 10 000 – на велосипеде (апрель – октябрь).

Заплыв года

40-летний курильчанин в водоплавающем комбинезоне переплыл с Кунашира на японский остров Хоккайдо и якобы попросил политического убежища. Миграционная служба страны определяет его дальнейшую судьбу (август).

Дурная слава года

Томаринский депутат Сергей Булатов взорвал интернет роликом, где он со своими малолетними детьми смакует текст нецензурной песни (январь).

Прикол года

В селе Взморье Долинского района рядом с автобусной остановкой додумались установить туалеты с дверями из матового стекла. После появления ролика на Центральном телевидении и в интернете двери туалета затемнили (декабрь).