Чем мерить будем?

Цены в последнее время так разогнались, что в магазинах, чтобы не испугать покупателя, их проставляют не за килограмм продуктов, а за 100 граммов. Такой ценник иногда вводит людей в заблуждение, и пора бы уже отходить от этого маркетингового хода. В конечном счёте покупатель только злится.

До сегодня я видела такие «уменьшительные» ценники только в продуктовых магазинах и обалдела, когда встретила в хозяйственно-подарочном «Домовиде».

Представляете, хозяйственную клеёнку меряют не метрами, а дециметрами. Цена проставлена за 10 см товара. Дожили, товарищи!

В «Домовиде» постеснялись проставлять цены в общепринятом виде. Клеёнка здесь, как, впрочем, и остальные товары, на взгляд рядового покупателя, сильно дороже, чем в других местах.

Наталья Черных, г. Южно-Сахалинск.