Чем мы хуже?

По медицинскому оборудованию пгт. Тымовское превосходит Александровск-Сахалинский. И жителей нашего города направляют на обследование в этот поселок городского типа. Пациенты в основном пожилые люди. И не у всех их родственников и знакомых есть машины, чтобы отвезти и привезти больных. Вызывать такси пенсионерам тоже накладно.

Машину для таких больных центральная районная больница не выделяет. Да и преодолеть около 60 километров по грунтовой дороге с кочками и ямами – еще то удовольствие. Особенно для инсультников. И такое положение дел сохраняется не один год.

И чем мы, александровцы, хуже тымовчан? Почему поселок заткнул за пояс наш город? Неужели у соседей более расторопные руководители?

Василий ЛОГВИНОВ, г. Александровск-Сахалинский.