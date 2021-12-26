Чем порадуешь, перезимь? Портрет сахалинского января

У месяца января есть множество других имен. В языческие времена его называли сечнем, просинцом, перезимьем, а также трескуном и лютовеем. Свое нынешнее звучание первый месяц года получил от римлян. Они назвали его так в честь своего двуликого бога Януса, в действовавшей на тот момент иерархии богов «курировавшего» все, что связано со временем, дверями и воротами.

Портрет Януса, как его себе представляли древние римляне, известен – сохранились изображения. А каков портрет сахалинского месяца января? Сотрудники регионального управления гидрометеослужбы помогли набросать его «широкими мазками».

Второй месяц зимы, он же – первый месяц года, как и в большинстве других регионов России, является самым холодным. Архивы синоптиков сохранили такие данные. Абсолютный температурный минимум ночной температуры в Южно-Сахалинске был зафиксирован 12 января 1961 года и составил минус 36,2 градуса. На втором месте рекорд 2013 года – минус 32 градуса в ночь на 17 января.

В отдельные дни случались существенные потепления, с небольшим превышением планки в 0 градусов. Абсолютный максимум был отмечен 20 января 2020 года: плюс 4 градуса. А самый холодный день за историю наблюдения – 11 января 1979 года. Столбик термометра опустился до отметки минус 21,7 градуса.

Известно, что традиционно главным очагом холода зимой на Сахалине являются долины центральной части острова в Тымовском и Ногликском районах. В Ногликах в январе 1931 года мороз достигал минус 48 градусов. Тот стародавний рекорд до сих пор не побит.

В целом же сахалинский январь вполне может считаться месяцем стабильно холодным, без резких температурных перепадов, при этом довольно снежным. Осадки как правило приносят циклоны. Среднемесячная норма осадков для этого месяца в Южно-Сахалинске – 46 миллиметров. Некоторые путают два понятия, принятых в метеорологии: количество осадков и высота снежного покрова. В первом случае в миллиметрах измеряется столбик воды, полученной из расплавленного снега. Во втором – собственно снежный покров, измеряемый в сантиметрах. В январе высота снежного покрова колеблется в пределах 30-80 сантиметров.

Есть еще один любопытный нюанс, связанный с разным формированием покрова. Заблуждаются те, кто считает, что на севере зимой всегда выпадает больше снега, чем на юге. В северной части острова, поскольку холоднее, снежный покров начинает формироваться гораздо раньше, а затем, по мере выпадения осадков, слой за слоем набирает высоту. Обычно нижние слои не подтаивают во время оттепелей. На юге же все происходит по другому сценарию.

Начало нынешнего декабря показало, как это происходит: снежок то выпадал, то таял. До недавних пор в Южно-Сахалинске можно было видеть зеленую траву на газонах. В Тымовском же норма осадков для января – 37 миллиметров, это меньше, чем на юге. Недавние циклоны как раз в южной части острова «накидали» довольно много снега, так что разница в высоте сугробов быстро компенсировалась.

Кстати, о циклонах. Они нередкие гости в наших широтах в январе. Можно вспомнить начало 2021 года. Сахалинскую область посетили две крупных атмосферных воронки: в середине и в конце месяца. Обе принесли с собой большое количество осадков с сильными порывами ветра, охватывали до девяти районов области, создавали условия для схода лавин.

Помнится, в конце месяца островные рыболовы-любители обрадовались было установившемуся морскому ледовому припаю. Многие стремились попасть на лед, рассчитывая половить крупную корюшку-зубатку. Но вот досада — 27 января их строго-настрого предупредили об опасности выхода на лед из-за разрушения припая…

На днях Росгидромет озвучил предварительный прогноз январской погоды в России. Во многих районах, расположенных восточнее Урала, погода обещает быть холоднее обычного, в том числе – почти весь Дальний Восток. Отдельно Сахалинская область в числе регионов в этой номинации не указана. Может быть, пронесет?

Много осадков на Дальнем Востоке ожидается на западе Амурской области и в Приморье. Мало — в Якутии, Магаданской области, на севере Хабаровского края и на Чукотке. Сахалинская область в этих «крайностях» не значится. Похоже, январь будет стандартно нормальным, без перекосов.

Ярослав САФОНОВ.