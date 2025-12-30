Чем запомнился уходящий год. Давайте сверим впечатления

2025 год уходит в прошлое. Чем он запомнился? Журналисты «Советского Сахалина» по многолетней традиции составили перечень наиболее заметных событий. Давайте сверим впечатления.

Дата года

Сахалинская область, как и вся Россия, торжественно отметила 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов и окончания Второй мировой войны.

Летопись года

Газета «Советский Сахалин» пятый год подряд становится дипломантом престижного всероссийского конкурса «10 лучших газет России». В номинации «Лучшие проекты и очерки, посвящённые 80-летию Победы» экспертный совет конкурса отметил проект редакции «Летопись Победы в «Советском Сахалине».

В каждом номере газеты с ноября 2024-го публиковались статьи этой тематики.

Мемориал года

18 августа, в годовщину начала Курильской десантной операции 1945 года, на острове Шумшу торжественно открыта первая очередь мемориального комплекса с 4-метровым бронзовым монументом Героям Советского Союза Николаю Вилкову и Петру Ильичёву – морским пехотинцам, которые закрыли своими телами амбразуры вражеского дота.

Юбилей года

1 мая 2025 года газете «Советский Сахалин» исполнилось 100 лет. Издание стало зеркалом исторических событий региона, день за днём рассказывая читателям о том, что происходит на островах.

Редакция взрастила блистательную плеяду писателей, публицистов, журналистов, фотографов, в дальнейшем работавших в ведущих СМИ страны.

Вымпел года

Сахалинская область заняла первое место в России по организации военно-патриотической работы. В сентябре губернатору Валерию Лимаренко вручён символ этой победы – переходящий вымпел министра обороны. За личный вклад в укрепление обороноспособности страны глава области получил именное оружие – кортик.

Признание года

Главному редактору газеты «Советский Сахалин» Татьяне Вышковской присвоено звание Почётный житель города Южно-Сахалинска. Она стала первым журналистом сахалинских печатных изданий, получившим это высокое звание.

Технологии года

Сотрудники Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН представили уникальные инновационные беспилотные разработки. Созданные ими гусеничный дрон и метеостанция «Лисица» позволяют получить комплексную картину происходящего в лавиноопасных местах и предупреждать о сходе снежных лавин.

Кампус года

Общежитие СахалинТеха приняло первых 50 студентов различных факультетов. Они без отрыва от учёбы помогают отладить быт и работу зданий студенческого городка перед массовым заселением. Городок из трёх корпусов по 8 этажей рассчитан на 1,5 тыс. мест.

Поддержка года

Нынешние первокурсники СахГУ могут рассчитывать на компенсацию половины стоимости обучения.

Цунами года

Утром 30 июня на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,4. В Северо-Курильске ощущаемость составила 6 – 7 баллов. Сейсмостанция «Южно-Сахалинск» объявляла тревогу цунами по Северо-Курильскому району. В райцентре самая высокая волна достигала примерно 7 метров. Были затоплены местный порт, рыбоперерабатывающее предприятие «Алаид», «поплыл» и маломерный флот.

Объекты экономики года

На острове Шикотан модернизируют судоремонтный завод рыбокомбината «Островной». Это позволит восстанавливать суда с водоизмещением до 6 тыс. тонн, отпадет необходимость вывозить флот на обслуживание за границу или в другие регионы Дальнего Востока.

А в селе Озёрском Корсаковского района заработал крупнейший рыбоперерабатывающий комплекс.

Дронопорт года

Научно-производственный центр «Крылья Сахалина» официально получил сертификат эксплуатанта от Росавиации. Этот статус подтверждает соответствие компании всем требованиям эксплуатации беспилотных воздушных судов и открывает новые возможности для их коммерческого и специализированного применения. Аэродром Пушистый в Корсаковском порту обрёл статус первого в России официального дронопорта. На этой территории появилась универсальная экспозиционная площадка СахалинЭкспо. 29 марта первый успешный официальный перелёт с Сахалина на материк совершил беспилотный авиакомплекс «Аист» компании «Аврора-БАС».

Предложение года

Редакция «Советского Сахалина» предложила создать на дронопорте музей или стенд, посвящённый лётчику-космонавту Павлу Беляеву. 20-летний младший лейтенант Беляев участвовал в войне с милитаристской Японией. В 1945 году он прикрывал бомбардировщики Пе-2 от японских истребителей. Награждён двумя медалями. После войны служил в ВВС Тихоокеанского флота. Авиация базировалась на старом японском аэродроме, позже получившем название Пушистый.

Недолов года

На юге Сахалина из-за длительной жары и дефицита осадков мелеют нерестовые реки. Из-за заморов лосось не даёт потомства.

Прогноз по вылову Тихоокеанского лосося на Сахалине в этом году оправдался только на треть. Из запланированных 56 тыс. тонн, выловлено около 13,5 тыс. тонн. Ещё 10 тыс. тонн пришлось на кету с рыбозаводов. Промысел вёлся только в Макаровском, Долинском, части Поронайского района и немного на севере Сахалина.

Официальная точка зрения пролова: стадо лососей уменьшается из-за естественных причин и климатических факторов. Другая точка зрения – уменьшение стада вызвано необоснованным использованием рыбоучётных заграждений на реках.

Парковки года

17 июля в Южно-Сахалинске стартовал пилотный проект платной парковки на участке улицы Дзержинского – от Коммунистического проспекта до улицы Антона Буюклы.

Здесь установили два паркомата и комплексы фиксации нарушений правил парковки, нанесли разметку.

Пожар года

Во время масштабного пожара на свинокомплексе «Мерси Агро-Сахалин» погибли 1500 животных.

Антипар года

Лёгких пар в шаговой доступности стал недоступен для многих сахалинцев. В Тымовском баню закрыли как аварийную. На весь Томаринский район одна муниципальная помывочная. В Александровске-Сахалинском в банях пожар за пожаром. Муниципальная баня в Шахтёрске прекратила работу из-за долгов перед энергетиками.

Проблема года

На морском побережье в Холмском районе на глазах исчезают морская капуста, морские ежи, трубач, морские улитки… Здесь уже с апреля водоросли вывозят КамАЗами. Этот промысел никто не контролирует.

Удобрение года

Южно-сахалинское ООО «ГумАТ», используя разработанные российскими учёными нанотехнологии по глубокой переработке торфа, производит наноторфогель.

Натуральное органическое удобрение – природный стимулятор для растений, повышает урожайность культур в 1,3 – 1,5 раза, восстанавливает полезную микрофлору почв и насыщает органическим веществом.

Поступок года

Невельский пожарный Андрей Сарычев во время отдыха на пляже метрах в 50 от берега спас двух мальчишек, которых уносило в море.

Сюрприз из архивов

В середине января пассажиры рейсов авиакомпании «Аврора» получили специальный выпуск газеты «Советский Сахалин», посвящённый 95-летию открытия воздушной трассы материк – Сахалин. В этом номере есть страница, увидевшая свет в 1930 году.

Потеря года

Закрылся перспективный сельскохозяйственный проект АО «Совхоз «Заречное» и АО «Красногорская заимка». 35 лет предприятие исправно поставляло молочные продукты, мясо, овощи. По первому в области инвестпроекту с государственно-частным партнёрством планировалось создание современного комплекса по выращиванию, хранению и переработке сельхозпродукции. Но «Красногорскую заимку», где доля Сахалинской области в пакете акций составляла 48 %, накрыло долгами, и проект закрылся.

Биостанция года

На мысе Анастасии (полуостров Крильон) создаётся инфраструктура для первой на Сахалине морской биостанции «Анива». Одним из основных направлений станет программа инвентаризации богатейшего биоразнообразия Дальнего Востока России и создание биоресурсной коллекции.

Чай года

Напиток «Иван-чай» от предпринимателя Станислава Сушкова, обладателя брэнда «Знак качества Сахалина», получил признание на всероссийском конкурсе «Знай наших». Его чай двух видов – с вишней и мятой – вошёл в топ-10 конкурса.

Нашествие года

После зимней спячки бурые медведи потянулись к человеческому жилью, на свалки мусора. Они терроризируют дачников юга Сахалина. Есть мнение, что медведей на острове в 1,5 – 2 раза больше безопасной нормы, оттого и возникают конфликты с людьми.

В июне два человека стали жертвами нападения медведя на окраине Южно-Сахалинска, в районе скульптурной группы «Три оленя».

Нейроведущий года

В социальных сетях «Советского Сахалина» некоторые новости представляет диктор, созданный искусственным интеллектом. Редакция первой из СМИ на Дальнем Востоке привлекла к работе ИИ.

Казус года

По вердикту областного суда администрация Углегорского района должна выплатить местной предпринимательнице 7 млн рублей в счёт возмещения ущерба за незаконный снос её магазина. Вместо сгоревшего негодного дома пустили под каток рядом расположенное здание торговой точки. Полиция выяснила, что казус произошёл из-за путаницы в адресах в мэрии.

Спасение года

Отправившуюся на пару часов в лес собирать ягоды семью Рабецких из села Первомайск Смирныховского района шестеро суток всем миром искали в лесу. Обследовали местность с квадрокоптеров и вертолёта. Ягодников нашли, к счастью, живыми.

Спецномер года

Для участников Восточного экономического форума, который проводился во Владивостоке 3 – 6 сентября, газета «Советский Сахалин» выпустила специальный номер с рассказом о потенциале островного региона.

Меню года

9 ресторанов и кафе региона представили меню для беременных по проекту «Счастливое материнство».

Недоумение года

В г. Хонто (будущем Невельске) 1 сентября 1946 года открылась начальная школа № 2. Для неё фронтовики-переселенцы построили двухэтажное деревянное здание. Позже школа стала средней образовательной под тем же номером 2. В 1977 году был сдан в эксплуатацию новый трёхэтажный корпус школы № 2. И этот факт послужил для чиновников основанием заменить реальную дату образования учебного заведения. Из истории школы № 2 вычеркнут 31 год её существования. Разве новое здание – весомый аргумент для обнуления истории учебной организации?

Урожай года

Тыкву в 313 кг вырастила южносахалинка Ольга Замотаева. В «талии» овощ был 360 см.

Посылки от «СовСаха»

К 23 февраля редакция «Советского Сахалина» отправила землякам на СВО очередную посылку с индивидуальными тактическими медицинскими аптечками и шоколадками. Они приобретены на Премию Правительства России, полученную за вклад в развитие региональной журналистики, продвижение просветительских проектов, направленных на сохранение памяти и патриотическое воспитание молодёжи.

Звезда года

Имя сахалинской художницы Натальи Кирюхиной присвоено одной из звёзд в созвездии Рыбы. Этот факт подтверждён соответствующей записью в международном каталоге небесных тел.

Спортобъект года

В Южно-Сахалинске построен крупнейший на Дальнем Востоке легкоатлетический манеж. Там предусмотрено всё для проведения соревнований самого высокого уровня – круговые и прямые беговые дорожки разной длины, зоны для толкания ядра, метания копья, прыжков в длину и высоту, трибуны на 400 мест. Спортивная арена может трансформироваться в зал со сценой для культурно-массовых мероприятий.

Приговор года

Глава фонда «Помощь животным. Сахалин» Ксения Завадская и двое её знакомых признаны южно-сахалинским судом виновными в мошенничестве в особо крупном размере за растрату денег, выделяемых на отлов и содержание безнадзорных животных.

Завадская приговорена к трём годам условно с выплатой штрафа в 200 тыс. рублей, её подельницы – к 2,5 года со штрафом в 150 тыс. рублей каждой.

Дело на 100 миллионов

Теперь уже экс-чиновница Елизавета Андреева три года с поддельным дипломом о высшем образовании занимала высокие должности в сахалинских органах власти. После публикации «Советского Сахалина» она заявила судебный иск к редакции и корреспондентам на 100 млн рублей с требованием восстановить её репутацию. Конечно, суд Андреева проиграла. Но создала прецедент всероссийского масштаба.

Библиотекарь года

Главный специалист Сахалинской областной детской библиотеки Ирина Калиновская признана «Библиотекарем года-2025» страны.

Удивление года

Семья экс-губернатора Александра Хорошавина будет почти 300 лет погашать 500-миллионный штраф. Сам осуждённый за взятки, отбывающий наказание в колонии строгого режима в Хабаровском крае перечисляет по 10 тыс. рублей в месяц из поступающей пенсии, а его супруга – по 5 тыс. рублей.

Спортивный журналист года

Фотожурналист «Советского Сахалина» Игорь Карпук признан лучшим спортивным журналистом области.

Теннисист года

Воспитанник сахалинской школы тенниса, член сборной России Яков Мазин дважды завоевывал титул чемпиона страны по теннису среди молодёжи до 15 лет – в одиночном и парном разрядах. В нынешнем году он выиграл одиннадцать международных турниров и ещё трижды играл в финале. На сегодняшний день Яков Мазин занимает второе место в рейтинге лучших теннисистов России до 15 лет. Вместе с Филиппом Смирновым они возглавляют рейтинг лучших в парном разряде.

Увертюра года

Главный дирижёр эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии Александр Лопатин стал лауреатом I степени в номинации «Композиторы» на Международном музыкальном конкурсе, посвящённом А. П. Бородину. Так жюри из именитых музыкантов разных стран оценило симфоническую увертюру «Российско-китайские объятия» сахалинского автора.

Посол года

Чемпионка мира в сноуборде наша землячка София Надыршина была послом на IV Российско-Китайских молодёжных играх в январе. На предыдущих двух играх сахалинка завоевала пять золотых медалей, установив рекорд по числу высших наград.

Путешествие года

Семья автотуристов Лебедевых из Южно-Сахалинска проехала до Костромы на УАЗ-2206, или в просторечии «буханке».

Гран-при года

Выпускнику южно-сахалинской гимназии № 3, ныне студенту Российской академии музыки имени Гнесиных Владимиру Румянцеву присуждена высшая награда VIII международного конкурса хоровых дирижёров имени И. Михайловского.

КВН года

Островная команда КВН «Сделано на Сахалине» стала чемпионом премьер-лиги КВН – второй по значимости в Международном союзе Клуба весёлых и находчивых.

Пейзаж года

Одним из 11 победителей в основных номинациях XI международного фотоконкурса «Самая красивая страна», проводимого Русским географическим обществом, стал Александр Лаврентьев из города Пушкино Московской области с фотографией загадочного туманного берега курильского острова Симушир (номинация «Пейзаж»).

Шершень года

На Кунашире в сентябре учёные зафиксировали распространение опасного вида шершня – большеголового. Его особенность – высокая агрессивность и сильный яд. Он в полтора раза крупнее обычных шершней. Укус может быть смертельным.

Находка года

В Южно-Сахалинске обнаружен хорошо сохранившийся фрагмент деревянного водопровода эпохи Карафуто. Находка передана в краеведческий музей.