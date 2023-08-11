Чемпион мира и Европы Илья Авербух раскрыл участникам форума «ОстроVa» секрет веры в себя

В Южно-Сахалинске продолжается работа площадок Всероссийского молодежного форума «ОстроVa-2023». Полезные встречи для участников форума «ОстроVa-2023» и жителей областного центра организовали в «Большом образовательном шатре» — особой зоне, которая стала объединенной площадкой партнеров события. Совместные мероприятия на ней представили Росмолодежь, активисты движения #МыВместе, «Другое дело», «Твой ход» и «Движение первых» при участии экспертов Российского общества «Знание».

На фоне исследования карьерных возможностей и поиска идей цифровизации гости со всей России и жители Южно-Сахалинска получили возможность встретиться с лидерами российской медиаиндустрии, узнали секреты их успеха, а также задали интересующие вопросы. Одним из приглашенных стал чемпион мира и Европы по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр, продюсер, постановщик и хореограф ледовых шоу Илья Авербух.

На встрече с форумчанами он не только рассказал о собственном карьерном пути, но и раскрыл секреты стойкости, которая помогла ему добиться успеха.

Выиграв в своей карьере все, кроме олимпийского золота, он отметил: любое сочувствие и жалость к самому себе не должны останавливать от движения вперед.

«Никто не застрахован от падения. Конечно, когда ты стал чемпионом и стоишь на верхней ступеньке пьедестала, очень хочется, чтобы потом все чемпионаты отменили и ты всю жизнь оставался последним обладателем золотой медали. Но так не бывает и никогда не будет. Поэтому надо уметь проигрывать.

Надо приучать себя спокойно реагировать на ситуацию, на каком бы месте ты не оказался – вверху турнирной таблицы или внизу, первым или вторым. Даже если сегодня ты выиграл все, завтра нужно будет снова доказать, что ты лучший. И, если у тебя что-то не получилось здесь, нужно реализовать себя в другом. И так постоянно. Конечно, мне жаль, что я не стал золотым призером Олимпиады. Но, с другой стороны, я себя реализовал в других направлениях, остался верен льду и вот об этом я как раз не жалею.

Мне всегда мало того, что есть – хочется пробовать новое. И я хочу, чтобы вы, сегодняшние гости, не отчаивались и не опускали руки. Есть только одна вещь в нашей жизни, которую мы не можем исправить. Все остальное в ваших руках. Любые трудности преодолимы. В этом и есть, как мне кажется, секрет успеха», — говорит Илья Авербух.