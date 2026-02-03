Среда, 4 февраля, 2026
Чемпион мира по прыжкам в высоту  Данил Лысенко с радостью поедет на Сахалин на чемпионат России

— В прошлом году я зимний чемпионат России пропустил, но в этом году точно буду в нем участвовать, — рассказал 28-летний спортсмен  ТАСС. — Тем более он пройдет на Сахалине, где я ни разу не был. Круто, что появилась возможность побывать там и выступить на соревнованиях.     Для меня без разницы — далеко или близко от моего дома будут проходить соревнования. Все будут выступать в равных условиях. На Сахалине тоже живут наши болельщики, поэтому мы готовы.

Чемпионат России в помещении пройдет в Южно-Сахалинске с 28 февраля по 3 марта.

Лысенко, имеющий в активе золото зимнего ЧМ-2018 и серебро летнего мирового первенства — 2017, в середине января на турнире в Челябинске победил с результатом 2,33 м, установив при этом лучший результат сезона в мире.

1 февраля Лысенко занял первое место на московском турнире «Битва полов», преодолев в первой попытке планку на высоте 2,29 м.

