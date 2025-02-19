Среда, 19 февраля, 2025
ДомойЛента событий
Лента событий

Чемпионат и первенство по ездовому спорту прошёл на Сахалине

Сахалинская федерация ездового спорта провела чемпионат и первенство области в Корсакове, разыграв комплекты медалей в пяти дисциплинах.

«Золото» в дисциплине «Нарта – 4 собаки» завоевал Александр Фелицын. В категории «Нарта – 2 собаки» победа досталась Алексею Ткаченко. Среди юниорок в этой же дисциплине медаль высшей пробы получила Анфиса Клёпка.

На лыжах с собакой среди женщин сильнейшей стала Екатерина Авдонина, а первое место среди мужчин досталось Константину Семенову.

Организатором соревнований является РОО «ФЕС «Сахалин» совместно с ООО «Айна Тур», при поддержке министерства спорта Сахалинской области.

Предыдущая статья
Военная служба по контракту – это престиж и социальные гарантии для всей семьи.
Следующая статья
Сильная метель прервала движение между Холмским и Томаринским районами
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ