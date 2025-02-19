Чемпионат и первенство по ездовому спорту прошёл на Сахалине

Сахалинская федерация ездового спорта провела чемпионат и первенство области в Корсакове, разыграв комплекты медалей в пяти дисциплинах.

«Золото» в дисциплине «Нарта – 4 собаки» завоевал Александр Фелицын. В категории «Нарта – 2 собаки» победа досталась Алексею Ткаченко. Среди юниорок в этой же дисциплине медаль высшей пробы получила Анфиса Клёпка.

На лыжах с собакой среди женщин сильнейшей стала Екатерина Авдонина, а первое место среди мужчин досталось Константину Семенову.

Организатором соревнований является РОО «ФЕС «Сахалин» совместно с ООО «Айна Тур», при поддержке министерства спорта Сахалинской области.