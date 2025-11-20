Чемпионат России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А набирает обороты

После трех туров не осталось ни одной команды которая бы не испытала радость победы и горечь поражения.

На поединки четвертого тура команды «Рязань-РГУ», «Муром», «Амурские тигрицы» (Хабаровск), «Сахалин» собрались в Хабаровске. И если в стартовом матче островитянки смогли порадовать своих болельщиков, очередной, одиннадцатой викторией в чемпионате, то на следующий день сахалинская волейбольная торсида была разочарована не только поражением своей команды, но и игрой. Но обо всем по порядку. Открывал тур 19 ноября, как мы уже сообщали, поединок «Сахалин» — «Рязань-РГУ». Островная дружина победила 3:0.

Однако начало встречи было за нашими соперницами. Команда из Рязани уверенно начала поединок 1:2, 2:4, 3:6. У соперниц «погоду» на площадке «делала» семнадцатилетняя Виолетта Сайко. Половину очков, за первые десять минут матча, она принесла своей команде на завершающей стадии атак.

Постепенно «Сахалин» вошел в игру, и помогли этому нашей дружине соперницы. У игроков «Рязани» не заладилась подача. При счете 5:9 наставник «Сахалина» Олег Ляпугин взял тайм-аут, и после этой минутной паузы островная команда сравняла счет в партии 12:12, а затем впервые в сете вышла вперед 13:12. Соперник не хотел отдавать инициативу в игре и бился за каждое очко 13:13, 14:14. При счете 15:15 «Сахалин» выдает отличную серию атак — и на табло 19:15. К концу партии наши девушки смогли увеличить свое преимущество 25:19 и 1:0.

Во втором сете разыгрались островитянки Светлана Ерлыкова и Дарья Федосеева. Соперницы первую половину партии еще сопротивлялись, но после счета 10:10 на площадке господствовала островная дружина. Об этом говорили цифры на табло 25:17 и 2:0.

В третьем сете «Рязань» попыталась перевернуть ход матча и была близка к тому, чтобы добиться желаемого — 3:4, 4:8, 6:9. Уступая соперницам 8:11, островитянки смогли «вернуться» в игру, и Дарья Федосеева выводит «Сахалин» вперед 13:12. И вот здесь соперник, что называется, «поплыл». Наши девушки, поймав спортивный кураж, уверенно довели сет и матч до победы -25:18 и 3:0.

Вторыми в этот день на площадку вышли «Амурские тигрицы» и «Муром». Матч стал украшением первого дня четвертого тура. Первую партию с огромным трудом муромчанки смогли завершить в свою пользу 22:25. Второй и третий сет были за хозяйками площадки 25:20 и 25:21. В решающей четвертой партии «Муром» смог собраться и сравнять счет в матче 16:25 и 2:2. Тай-брейке разыгравшиеся волейболистки из Владимирской области уверенно выиграли 11:15 и 2:3.

Второй день соревнований открывал поединок «Муром» — «Сахалин». Наши соперницы в тринадцати матчах чемпионата смогли одержать девять побед и, набрав 27 очков, расположились на четвертом месте в турнирной таблице. Одержав в первый день четвертого тура виктории, обе дружины горели желанием продолжить победное шествие в Хабаровске.

Дебют матча получился просто шоковым для островной команды. Три розыгрыша — и 3:0 в пользу соперниц. Ни для кого не секрет, что женский волейбол может быть не только красивым, но и непредсказуемым. Говорит об этом счет в сете — 3:3, 5:5, 10:7, 12:11. Уступая в партии 11:13, «Сахалин» забуксовал в атаке и допускал провалы в обороне. Мяч, в прямом смысле слова, валился из рук наших девушек. Как результат — соперницы увеличивали разрыв — 16:12, 21:16. «Сахалин» делал все, чтобы спасти сет, но «Муром» было уже не остановить. Точку в партии поставила Катарина Йович -25:22 и 1:0.

В перерыве наши девушки смогли перезагрузиться, и на площадке был совсем другой «Сахалин». Островитянки «подобрали ключики» к игре диагональных «Мурома» Катарины Йович и Ренаты Агарковой, не позволив им завершать свои атаки. В свою очередь разыгрались наши Светлана Ерлыкова, Дарья Федосеева. Поведя в дебюте партии 1:2, сахалинки постоянно были впереди 2:4, 4:6, 4:9, 7:14. Соперницы буквально рассыпались под натиском мощных атак сахалинской дружины. Уверенный реванш за проигранный первый сет — 15:25 и 1:1.

Третью партию «Сахалин» начал превосходно — 1:3. «Муром» догоняет беглянок 4:4. Островитянки вновь ведут 6:8. Соперницы не только сравнивают счет 8:8, но и выходят вперед 10:8, но ненадолго — 10:10. Дальше в сете точность атак «Сахалина» ушла в сторону. В свою очередь у соперниц игра, что называется, пошла. В защите они творили просто чудеса реакции, порой поднимая «мертвые» мячи. В атаке были безупречны, раз за разом пробивая блок островитянок. И вновь Катарина Йович поставилf победную точку в третьей победной партии для «Мурома» — 25:21 и 2:1.

В четвертом сете команда из Владимирской области демонстрировала впечатляющий волейбол. «Сахалин» столкнулся с хорошо организованным блоком и стабильным приемом. Как следствие, ведя в начале партии 0:1, 1:2, наши девушки упустили инициативу, и соперницы умело этим воспользовались. Выйдя вперед 3:2, они на протяжении всего сета вели 5:3, 9:6, 12:9. Порой «Сахалин» был близок к тому, чтобы сравнять счет 12:10, 13:11, но каждый раз «Муром» без особого труда уходил в отрыв 15:11, 20:13. Итог партии закономерен — 25:16 и 3:1 в пользу подопечных Слободана Радивоевича.

Завершали второй день четвертого тура неудачники первого дня «Амурские nигрицы» и «Рязань-РГУ».

Победу, в первым сете, в упорной борьбе смогли выгрызть «Тигрицы» 25:23. Во втором «Рязань», образно выражаясь, прошлась «катком» по хозяевам площадке — 12:25 и 1:1. Третья партия напоминала первую. В драматической борьбе ее в свою пользу завершили «Тигрицы» 25:22. В четвертом сете до счета 7:7 на площадке шла равная борьба. Затем хабаровчанки смогли задать такой темп, который, как ни пытались гостьи под него подстроиться, чтобы выровнять игру, так и не смогли. «Амурские Тигрицы» праздновали победу в четырех сетах 25:17 и пополнили свою копилку тремя очками.

В субботу, 22 ноября, матчи четвертого тура возобновятся. «Сахалин» вновь сыграет с дебютантом чемпионата «Рязань-РГУ».

Игорь КАРПУК.

Фото с сайта профессионального спортивного клуба «Сахалин».