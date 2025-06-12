Чемпионка России 2017 года Старовойтова подписала контракт с новичком Женской хоккейной лиги “Сахалином”

Чемпионка России Алена Старовойтова заключила двухлетний контракт с новичком Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) “Сахалином”. Об этом Старовойтова сообщила ТАСС.

“Я буду играть за “Сахалин”, контракт заключен на два года. Домашние матчи будем проводить в Южно-Сахалинске”, – сказала Старовойтова.

По окончании сезона ЖХЛ свое существование прекратило нижегородское “Торпедо”. Новыми участниками чемпионата стали “Сахалин” и московский клуб “Ледяная армия”, который будет проводить домашние игры на “ВТБ-Арене”.

Старовойтова имеет опыт в хоккее с мячом, была серебряным призером, лучшим бомбардиром и нападающим чемпионата мира среди игроков до 17 лет в 2015 году. Является чемпионкой России в составе подмосковного “Торнадо”, последним ее клубом было “Торпедо”. В составе сборной России она доходила до полуфинала Олимпийских игр 2018 года.

ТАСС, Рустам Шарафутдинов.