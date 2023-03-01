Чемпионы, в очередь! Хорошему делу всегда мешает какая-нибудь досадная мелочь

О горнолыжном комплексе в Шахтерске «Советский Сахалин» рассказал в заметке «Для будущих чемпионов» 14 февраля. Была отмечена, в частности, изюминка нового строительного объекта — канатная дорога, призванная облегчить подъем лыжников и сноубордистов на вершину горного склона. Особенно приятно было то, что открытие лыжной трассы приурочили к 23 февраля — Дню защитника Отечества.

Строители свое слово сдержали — накануне праздника трасса длинной 600 метров была торжественно открыта. Местная власть пообещала ее доступность для взрослых и детей со вторника по воскресенье. Понедельник же планировался для горнолыжного комплекса как выходной день.

Однако на деле канатная дорога будет работает только по субботам и воскресеньям, а в будние дни пожалуйте на пеший поход к вершине склона.

Можно, конечно, прийти покататься с горы в субботу и воскресенье. Однако смущает перспектива длинной очереди из желающих воспользоваться подъемником. Местами активного отдыха углегорцы не избалованы, поэтому горнолыжный комплекс в выходные дни без посетителей не останется, это понятно. А многие наверняка придут покататься с горки всей семьей.

В социальных сетях объявление об ограничении работы подъемника в будние дни вызвал шквал негодующих реплик. Больше всего расстраивало людей то, что долгожданную трассу сдали лишь к концу зимы, когда до конца лыжного сезона остается всего пара-тройка недель. Теперь праздник омрачен столь неудобным расписанием работы подъемника.

«Неужели нельзя сделать расписание удобным для населения?». «Комплекс — он для людей, или для «галочки» в планах чиновников?». Такие вопросы задают углегорцы в соцсетях.

Владимир БОЛОТОВ.