Черепашья диагностика

В конце декабря прошлого года по направлению уролога я записалась на компьютерную томографию в КДЦ. Меня предупредили, что очередь большая и попаду я на диагностику только 17 февраля. Но что было делать? Конечно, про себя я обругала нашу медицину. Разве можно допускать, чтобы диагностика была такой долгой? За два месяца можно и умереть.

И вот прошли сроки ожидания. Я сдала необходимые для прохождения КТ анализы, получила на руки результаты. Накануне была у терапевта с проблемами пищеварения, и та сказала: «Хорошо, что вы идете на КТ. Вот по его результатам и будем принимать решение о лечении – там будут описаны все органы». И дала талон на прием.

И в этот же день, 16 февраля, мне позвонили из КДЦ и сообщили, что диагностическое отделение с завтрашнего дня закрывается на месяц. По техническим причинам. И мне назначен новый срок – 17 марта.

Трудно описать мое состояние в те минуты. Как, ждать еще месяц? То есть три месяца в общей сложности? А из министерства здравоохранения постоянно звонят и просят оценить качество медицинских услуг, надеясь, наверное, получить пятерку.

Но мое лечение, которое крайне необходимо было еще в прошлом году, отложено еще на месяц.

К тому же перенос срока прохождения КТ означает, что нужно снова записываться к урологу за направлением на анализы, потом за результатом, а далее – чтобы узнать, что показало КТ. Потребуется новый талон к терапевту. И что же за технические причины еще более усложнили мою жизнь и лечение?

Я перезвонила в КДЦ и поинтересовалась, что случилось? Сломался компьютерный томограф? Порвались системы отопления? Оказалось, в помещении обвалился потолок. Неожиданно, правда?

Еще один месяц я подожду. Очень надеюсь, что потом мои врачи не скажут, что надо было обследоваться раньше… Но что-то надо думать с улучшением и ускорением диагностики южносахалинцев. Считаю, что направлять всех нуждающихся в одно место – в КДЦ – неправильно. Пора уже оснащать современной аппаратурой все городские поликлиники и не заставлять людей ждать обследования по два-три месяца.

Наталья ПЕТРОВА, г. Южно-Сахалинск.