Через неделю в домах Южно-Сахалинска будет тепло

Как сообщили в мэрии, в первую очередь коммунальщики начнут подключать социальные объекты – детсады, школы, больницы, поликлиники.

Само подключение к городской системе теплоснабжения начинается с северной части областного центра и занимает в среднем от трёх до 14 дней. Согласно нормативам, все жилые дома и предприятия должны быть подключены к теплоснабжению не позднее окончания пятисуточного периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше + 8 С°. Задача управляющих компаний и ТСЖ – оперативно открыть вводные задвижки и вентили на тепловых узлах в подвалах домов и обеспечить сброс воздуха в стояках, чтобы батареи не завоздушились и наполнились теплом во всех квартирах.

В городской администрации также напоминают, что начисление платы за отопление для жильцов будет идти по передаваемым управляющими компаниями данным, то есть за фактически потребленную коммунальную услугу, со дня подачи тепла потребителю.

На случай появления повреждений и дефектов сформировано 8 аварийных бригад для их оперативного устранения. Они дежурят круглосуточно.

Сообщить об отсутствии тепла и получить дополнительную информацию по подключению жилых домов к системе теплоснабжения можно по телефонам диспетчерской службы Сахалинской коммунальной компании: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).

Эдуард САМОЙЛОВ.