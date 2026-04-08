Четверо жителей Охинского района признаны виновными за махинации с наследством на 55 млн рублей

Приговором суда всем лицам назначено наказание в виде лишения свободы от двух до четырех лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждому, сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области. Охинцы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

По версии следствия, мошенническую схему они реализовали в 2021 году в попытке лишить наследства родственников умершего мужчины. Был составлен фиктивный договор займа, который заверила участница группы, являвшаяся на тот момент нотариусом. Другой участник после этого обратился в суд с иском о взыскании с наследников умершего не менее 55 млн рублей по ранее заключенному между ними договору займа. Экспертизы, назначенные в ходе судебного разбирательства, показали, что подпись в договоре займа поставил не умерший. Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании денег с наследников. Осужденные не смогли довести свой преступный умысел до конца.

Собранные следственным отделом по г. Оха следственного управления СК России по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговор в окончательную силу не вступил.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Сахалинской области.

