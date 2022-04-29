Четвероногий блогер из Южно-Сахалинска. Джек-рассел-терьер по кличке Федя покоряет соцсети

Федя (сокращенное от Феодоры) уже два года ведет свой профиль в соцсетях. Хозяева Мария и Даниил Ляшок ей во всем помогают. И хотя Федя не разговаривает на человеческом языке, этот материал будет, как и блог, от ее лица.

– Я всегда засыпаю, когда выключается свет, – рассказывает Федя. – И сплю на спине, как люди. Я обожаю обниматься. Если мои двуногие перестают меня гладить, я их лапой в лицо, чтобы продолжали. Кефир – моя страсть. Мои люди даже зовут меня кефирной маньячкой. И я знаю, какой из производителей делает самый лучший напиток.

Федя никогда не проявляет агрессию, любит купаться и очень энергична. Как и все девочки она обожает колечки, поэтому это ее любимые игрушки. Еще их можно ловить и приносить обратно.

Мария и Даниил с самого начала хотели именно джек-рассел-терьера. Выбрали из-за симпатичной внешности, компактного размера, гладкошерстности и жизнерадостного нрава.

– Всем, кто тоже хочет завести собаку такой же породы, дам совет хорошо подумать, – сказала Мария Ляшок. – Джек-рассел-терьеры непоседы. Когда после работы вы вернетесь домой, спокойно отдохнуть не получится. С собакой придется много играть, гулять и общаться каждый день. Но зато вы никогда не будете скучать, и в любую погоду появится повод выйти на улицу.

Поэтому за Федей вы можете следить через соцсети «Советского Сахалина». Объявляется конкурс на лучший вопрос для нашего четвероного блогера. Присылайте их на нашу электронную почту sovsakh100@mail.ru

Марина ЗОТОВА.