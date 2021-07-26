Четвероногий герой. Всероссийский конкурс рассказов «Мой верный друг»

Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (г. Москва) приглашает принять участие во всероссийском конкурсе рассказов «Мой верный друг». Конкурс приурочен к ежегодному празднованию Дня фронтовой собаки.

Более 60 тысяч фронтовых собак несли службу во время Великой Отечественной войны – это собаки-связисты, санитары, саперы, диверсанты, почтальоны, ездовые собаки. Вместе они вытащили с поля боя более 700 тысяч раненых, нашли 4 миллиона мин и фугасов, доставили 200 тысяч документов, подорвали 300 танков, доставили на передовую 5,8 тыс. тонн боеприпасов, проложили 8 тысяч километров телефонного провода.

На Параде Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск были и фронтовые собаки.

Участникам конкурса предлагается написать небольшой рассказ о своих любимых собаках. Объем рассказа не должен превышать 3 000 знаков с пробелами. Также к рассказу можно прикрепить фотографию питомца размером не более 10 МБ.

Номинации конкурса: «Поучительный рассказ», «Четвероногий герой», «Веселая история», «Всем на свете нужен дом» (о бездомных собаках), «За литературный стиль и художественность текста», «Самый юный автор», «Победитель онлайн-голосования».

Оргкомитет может учреждать дополнительные номинации.

Для участия в конкурсе необходимо подать электронную заявку ПО ССЫЛКЕ до 15 августа 2021 г. По ссылке также можно ознакомиться с Положением о конкурсе.

Елена СИТНОВА.

Справка

День фронтовой собаки – праздник, основанный Музеем Победы в 2017 году. Он проводится 19 августа. В этот день 1943 года армейская овчарка-диверсант Дина совершила подвиг. Она сбросила взрывчатку перед приближающимся военным эшелоном немцев, пустила состав под откос, а сама осталась живой.