Четвертые сутки в акватории Корсаковского порта идёт операция по спасению и поиску членов экипажа грузового судна «Григорий Ловцов»

Плавсредство, перевозившее щебень и песок, должно было отправиться в рейс продолжительностью пять часов, но перевернулось при погрузке. Люди стали падать в воду. Поначалу была информация, что на борту находилось 7 человек. Как уточнили позже следователи, их было 8.

Троих удалось спасти сразу. Двое с переохлаждением находятся в больнице: состояние одного пациента тяжёлое, второй в реанимации, третий уже выписан домой. Поиски остальных членов экипажа осложнили неблагоприятные метеоусловия. 19 октября, как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Сахалинской области, спасатели тщательно обследовали береговую полосу от села Первая Падь до порта. Было обнаружено тело мужчины, его передали полиции для идентификации.

С помощью вертолёта Ми-8 МЧС России с поверхности моря подняли тела двух мужчин, их также передали правоохранителям для установления личности. Оставшихся двоих продолжат искать на море и с воздуха.

С родственниками членов экипажа общаются психологи Главного управления МЧС по Сахалинской области – людям в таких ситуациях нужна профессиональная поддержка.

Потерпевшего бедствие «Григория Ловцова» отбуксировали в порт в перевёрнутом состоянии. Предстоит вернуть его в обычное положение, откачать воду и обследовать помещения. На момент подготовки материала работы были приостановлены из-за погоды.

В поисково-спасательной операции задействовано 36 человек – сотрудники МЧС, морской спасательной службы. Привлечены 11 единиц техники и вертолёт.

Следствию предстоит ответить на вопросы: что послужило причиной крушения, кто и в какой момент отступил от требований правил безопасности? Согласно официальному сообщению следкома, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели и пр.

Владимир ПАВЛОВ.

СПРАВКА

Как стало известно, за несколько дней до трагедии корабль был выставлен на продажу за 23,5 млн рублей. В описании на сайте по продаже спецтехники указано, что судно водоизмещением почти 500 тонн построили в Японии в 2002 году. Также отмечалось его хорошее состояние.

«Григорий Ловцов» принадлежит частному судовладельцу — компании «Антракс».

Два года назад, в январе, судно, перевозившее тогда автомобили, зажало во льдах Охотского моря в 20 км от Шантарских островов. Экипаж подал сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса. Моряков поднимали на борт прилетевшего вертолёта МЧС Ми-8 на верёвке. Пострадавших тогда не было.

А судно было оставлено дрейфовать вместе со льдами. К концу года корабль был восстановлен.