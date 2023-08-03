Четыре гектара и три леса. Сахалинец, влюбленный в село, развивает туризм на острове

Председатель сахалинского джипер-клуба Максим Григорьев получил в Охотском земельный участок и намерен открыть там глэмпинг-парк.

По образованию Максим экономист, окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, работает в сфере нефтегазовой логистики. Решил расширить сферу деятельности.

– Гектары по программе «Дальневосточный гектар» на всю семью я получил в феврале 2017 года, – рассказывает Максим. – Именно с Охотским у меня с детства связаны приятные воспоминания. Село ассоциируется с чем-то чистым и душевным. Сначала я хотел построить на территории загородный дом, но потом решил заняться туризмом. Нашел профессиональных проектировщиков из московской архитектурной студии «Место», которые разработали дизайн-проект. У меня была мысль на свои сбережения построить три домика, но специалисты сказали, что место отличное и в него надо вложиться максимально. Так проект бюджета с 12 млн вырос до 200 млн. По­этому сейчас рассчитываю на финансирование Сбербанка и ищу инвесторов. Несколько предложений уже поступило.

Григорьев участвовал в конкурсе на президентский грант на покупку оборудования и строительство модульных домиков. Но сроки выдачи средств затянулись, на строительство объектов оставался всего месяц. Тем не менее удалось приобрести подогревающие купели. Ведь по замыслу Максима глэмпинг-парк будет работать круглогодично, по­этому зимой их надо отапливать.

Участок располагает собственной подстанцией мощностью 350 кВт. К нему проложена дорога, на территории построена парковка на 30 мест.

Отработан уже весь нулевой цикл, следующая стадия – строительство зданий и коммуникаций.

– Если банк рассмотрит заявку на кредитование быстро, то сразу начнем завершающий этап, – говорит Максим. – И, думаю, летом следующего года получится открыть глэмпинг-парк. Для него я постарался оставить максимум естественной среды. Будет десять двухместных домиков и тринадцать четырехместных.

Проектировщики предложили разработать эксклюзивные домики, которые еще никто не строил раньше. Но на практике они оказались нереализуемыми, так как увеличилось бы время строительства и потребовались бы еще большие затраты. Было решено остановиться на арочных конструкциях из дерева в форме многогранной сферы. Правильно они называются квадросферы. На Сахалине таких еще нет. Они могут простоять не одно десятилетие, стойкие к любым погодным условиям и защищены от диких зверей.

Проживать в парке смогут 72 человека одновременно. Ресторан рассчитан на 100 человек. Шатер для мероприятий на 200 гостей. На территории планируется и бассейн.

– В этом году я путешествовал по Алтаю и подмечал, что привлекает людей, – рассказывает Григорьев. – Обратил внимание: одна база отдыха интересовала гостей больше, чем соседняя. И в ней как раз был бассейн. Появятся гриль-беседки для постояльцев и людей, которые на один день захотят приехать и воспользоваться ими. Построим детскую зону, СПА-комплекс и будем предоставлять прокат туристического оборудования, чтобы люди не везли его с собой из города. Планируем еще проводить экскурсии на мыс Великан, Тунайчу, организуем морскую рыбалку.

Кстати, название «Три леса» появилось не случайно. На территории будущего глэмпинг-парка растут лиственные и хвойные деревья, кедровый стланик. То есть зону отдыха окружают три вида леса.

Туризм довольно активно развивается в области. В июле на острове Итуруп в селе Рейдово открылась первая глэмпинговая зона. В ней десять домиков в виде полусфер. Внутри меблированная спальня, ванная комната с душем и туалетом. Глэмпинг рассчитан на круглогодичное проживание, и полусферы снабжены кондиционерами и теплыми полами. Остекление в домиках панорамное с красивыми видами на море или на вулкан Богдан Хмельницкий.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.