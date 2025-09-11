Войнам-землякам отправляется с Сахалина еще один автомобиль

Полностью готовый к передвижению в боевых условиях автомобиль подготовили для наших военных сотрудники исправительной колонии № 1 в областном центре.

Машина УАЗ прошла полную переборку – специалисты заменили ходовую часть, «омолодили» двигатель, укрепили другие важные узлы. Перекрасили в камуфляжный цвет.

Скоро его отправят по назначению, здесь помощь оказывает коллектив южно-сахалинского аэропорта.

Это далеко не первая автомашина, модернизированная сахалинцами для наших бойцов. Работники службы исполнения наказаний взялись за подготовку автотранспорта по собственной инициативе с первых месяцев спецоперации, процесс стал практически непрерывным. Помощь фронту идёт и от других островитян – люди помогают деньгами, собирают необходимые в быту вещи и другое оборудование. Бойцы регулярно передают им искренние благодарности.

Владимир ПАВЛОВ.

