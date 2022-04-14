Четыре круглых отличника и компания. Итоги областного конкурса «Учитель года Сахалинской области-2022»

Десятидневные профессиональные испытания, проходившие в Южно-Сахалинске, на этой неделе завершились торжественной церемонией награждения.

Четыре состава жюри сошлись во мнении и назвали четырех абсолютных победителей. Так, лучшим педагогом признана учитель русского языка и литературы южно-сахалинской гимназии № 3 Ирина Орлова. Лучшим воспитателем региона-2022 стала Палина Собгайда из детского сада «Островок» с. Малокурильское. Среди педагогов-психологов не было равных Дарье Чугуновой, педагогу средней школы № 1 г. Холмска. Главного приза «Лучший педагог-дефектолог» удостоена Ксения Шикунова из охинской школы № 4.

Мастерство этих конкурсантов отмечено дипломами, памятными знаками, сертификатами на получение премии в 100 тыс. рублей от регионального министерства образования. В свою очередь партнер конкурса компания «Тезона» поощрила победителей сертификатами на приобретение учебно-наглядного оборудования на сумму 200 тыс. рублей.

В номинации «Цифровой учитель года» лидировал учитель географии школы с. Новое Иван Радьков.

Детское жюри свой голос и симпатии отдали учителю английского языка средней школы № 2 п. Ноглики Даниле Кузнецову.

У предметного жюри были свои предпочтения, и они поощрили учителя математики средней школы № 2 Долинска Евгения Никифорова.

Альтернативное жюри, учредившее свой диплом в специальной номинации, вручило его учителю английского языка школы № 5 г. Охи Анне Лебедевой. Еще одна охинка – инструктор по физической культуре детсада № 7 «Журавушка» Светлана Михайличенко получила приз областной думы в номинации «Надежда Сахалинской области».

Члены жюри отметили также профессионализм учителя английского языка школы с. Малокурильское Марины Кызьюровой и признали ее победителем в номинации «Педагогическое совершенство в деталях».

Традиционно аналогичные областные конкурсы педагогов не проводятся без интернет-голосования с участием общественности. На этот раз больше всего голосов островитяне отдали учителю английского языка школы с. Гастелло Лейсан Мунасиповой.

Всего в профессиональных соревнованиях участвовали 24 педагога из шестнадцати муниципальных образований. Все они получили новый опыт индивидуальной и командной работы, подружились, обменялись адресами. А у абсолютных победителей впереди выступления на финале конкурса «Учитель года России-2022» в разных городах страны.

Людмила Николаева.