Четырех туристок и моториста с перевернувшейся в море лодки спасли пограничники

Сорокаметровый маяк на мысе Анива, построенный японцами в 1939 году, привлекает внимание многих туристов. Не все из них довольствуются живописными видами со стороны моря, некоторые стремятся обязательно десантироваться на скалистый клочок суши, взобраться на маяк.

Региональное министерство культуры рекомендовало островным туроператорам исключить из своих программ и туров такие десанты. Но помимо официальных туристических фирм и компаний существует еще и неофициальный, полудикий туризм. Случай, произошедший 12 октября, как раз из этой категории.

Четыре туристки изъявили желание полюбоваться анивским маяком. Их доставил в село Новиково Корсаковского района какой-то водитель. Передал с рук на руки одному из местных жителей, владельцу лодки, подрядившемуся выполнить такой рейс.

Мужчина, подрядившийся доставить туристов к маяку, не является сотрудником туроператорских компаний или лицензированных морских перевозчиков Сахалинской области. И не предусмотрел всех возможных рисков морского путешествия.

Сначала все шло по плану, туристки получили массу впечатлений от посещения маяка. А вечером, при отправке в обратный путь уже недалеко от берега лодку перевернуло высокой волной, она вышла из строя. Находившимся на борту пришлось самостоятельно выбираться на сушу.

Связи не было, из всех имевшихся подручных средств сигнализации нашелся лишь фонарик. И неизвестно, сколько бы еще «куковала» эта группа на мокрых, продуваемых всеми ветрами скалах, если бы не водитель, оставшийся дожидаться путешественниц в Новиково.

Вот что сообщили в региональном погрануправлении береговой охраны. Водитель, встревоженный тем, что группа не вернулась на берег к назначенному времени, обратился в МЧС. Это ведомство связалось с пограничниками.

К месту предполагаемого ЧП был направлен пограничный корабль «Корсаков». Акватория у мыса с маяком считается сложной для навигации, поскольку все подходы к нему окружены скалистыми рифами. Того и гляди сядешь на мель, тем более в темноте и при поднявшемся волнении на море. Тем не менее, с задачей экипаж справился. Группу потерявшихся довольно быстро обнаружили по световым сигналам фонариком.

Четырех туристок и моториста доставили на борт «Корсакова», где их осмотрел судовой врач. Медицинская помощь спасенным не понадобилась. Утром 13 октября группу благополучно доставили в Новиково.

Это далеко не первый случай. Время от времени пограничники участвуют в спасательных операциях на море у берегов Сахалина и Курильских островов.

В данном случае возникает логичный вопрос о статусе маяка и о том, можно ли пускать на него туристов?

В региональном министерстве туризма сообщили, что объект находится в ведении министерства обороны РФ. Региональные власти ведут переговоры с ведомством о возможности передачи его, хотя бы частично, под их опеку. Причем есть планы по приведению маяка в божеский вид, в частности провести капитальный ремонта. Пока решение не принято.

Туроператоры, работающие в регионе официально, следуют рекомендациям ведомства. В частности, не высаживают туристов на скалы мыса Анива. Эти предприятия несут полную ответственность за безопасность пассажиров и в обязательном порядке проходят техосмотры плавсредств. Они имеют транспортную лицензию на перевозку пассажиров и допуски от контрольно-надзорных органов

Вопросы безопасности должны быть выше коммерческих интересов. Об этом в августе, после случая с падением туристки на маяке, шла речь на оперативном совещании с туроператорами региона. Последние поддержали предложения регионального союза туроператоров и минтуризма о необходимости соблюдения всех норм и требований безопасности при формировании морских экскурсий.

Николай ПИТЕРСКИЙ.