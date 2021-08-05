Четырехлетнего малыша отправили лечиться в Москву

Пациенту реанимационного отделения Сахалинской областной детской больницы окажут помощь. Решение о его направлении в федеральный центр на дополнительное обследование и высокотехнологичное лечение принял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего визита в островной регион.

– По поручению федерального министра мы провели консультации с ведущими специалистами. Выполнили их требования по подготовке к транспортировке ребенка. Это непростая задача, поскольку он находится на искусственной вентиляции легких.

Убедившись в том, что сейчас риски для транспортировки наименьшие, мы проводили нашего маленького пациента в Москву, – говорит заместитель председателя правительства области Владимир Ющук.

В федеральном центре малышу проведут дополнительное диагностическое обследование. По его результатам определят тактику дальнейшего лечения.

На протяжении четырех лет ребенок лечился в реанимационном отделении областной детской больницы. Он родился раньше срока с врожденными патологиями, в том числе с детским церебральным параличом и тяжелой формой аллергии. С первого дня жизни состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщает пресс-служба регионального правительства. Попытки отключения маленького пациента от ИВЛ были безуспешны.

Ирина НОВИКОВА.