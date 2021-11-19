Четырнадцать районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

По сообщению регионального управления Росгидромета, 20 ноября на территории Охинского, Ногликского, Поронайского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется умеренный снег, на побережьях метель, усиление ветра до 18-23 м/с.

На территории Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского и Корсаковского районов тоже ожидается усиление ветра на побережьях до 20-25 м/с, ночью 20 ноября местами сильный снег.

В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется умеренный дождь, ветер 27-32 м/с, в Северо–Курильском районе — сильный дождь, усиление ветра до 17-22 м/с.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов.