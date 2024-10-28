Чихание и кашель летят из Долинска

Специалисты областного агентства ветеринарии и племенного животноводства бьют тревогу: в Долинском районе зафиксировано инфекционное заболевание птиц – высокопатогенный грипп.

Введены карантинные меры, владельцев подсобных хозяйств и фермеров просят соблюдать установленные правила.

С 25 октября на территории Долинска запрещены:

ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца,

заготовка и вывоз кормов для птиц,

выгульное содержание птиц,

проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий с участием птиц и животных,

охота на птиц, за исключением случаев регулирования численности охотничьих ресурсов.

Владельцы изъятой птицы получат компенсационные выплаты. По вопросам, связанным с карантином, жителям района предлагают обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8 (42442) 2-80-00.