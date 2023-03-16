Чиновники сами могут погореть. Взлом льда пробудил административное рвение властей

В Александровске-Сахалинском местная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав объявила: если дети попадутся на льду без сопровождения родителей или законных представителей, то взрослых ждет административная ответственность.

Проще говоря, они заплатят штраф. Поэтому мамам с папами советуют разъяснить своим чадам, что выходить на ломающийся лед в Татарском проливе опасно.

Дело это нужное, только насколько законными будут штрафы за вышедших на морской припай дочерей и сыновей? Как пояснила член общественного совета при региональном управлении МВД Маргарита Третьякова, подобных санкций за выход детей на лед без сопровождения взрослых в административном законодательстве не существует. По ее словам, здесь можно усмотреть ненадлежащее воспитание, но и то с большой натяжкой. Такую формулировку, скорее всего, отменит суд. Тогда в действиях самой комиссии по делам несовершеннолетних усмотрят самоуправство. И накажут в соответствии с действующим законодательством.

Поэтому лучшей мерой остается профилактика несчастных случаев со стороны взрослых. Надо только доходчиво объяснить детям, чем опасен выход на ломающийся весенний лед.

Антон СМОЛЯКОВ.