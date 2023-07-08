Число многодетных семей на Дальнем Востоке растет

За 3 года увеличилось на 24 тысячи. На VIII Всероссийской директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк рассказал, что на конец 2022 года зарегистрировано 156 817 семей с тремя или более детьми, что на 23 954 семьи больше, чем в 2019 году.

По данным Росстата, Дальний Восток является одним из самых «многодетных» регионов в России. При этом правительство РФ регулярно внедряет новые меры поддержки для семей с детьми. Так, в 2019 году принят «Демографический пакет». В 2022 году правительств вместе с регионами Дальнего Востока разработало новые стратегические инициативы для ДФО.

Одна из них рассчитана на помощь в погашении ипотеки семьям, где с 1 января 2023 года родится третий ребенок. В пилотном регионе – в Приморском крае — сумму, которую семья может получить на эти цели, увеличили с 450 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Пока мера будет действовать при рождении ребенка до конца 2023 года. На эти цели планируется выделить свыше 450 миллионов рублей.

Полученные выплаты семьи смогут направить на погашение ипотеки. Председатель правительства Приморского края Вера Щербина на конференции отметила, что результаты в части роста демографических показателей не заставят себя ждать, так как 1 миллион — это существенная помощь семье. Ожидается, что рост выплаты на третьего ребенка приведет к увеличению на 4,2 тысячи младенцев в многодетных семьях Приморского края.

По данным Минвостокразвития РФ, к началу июля семьи подали 296 заявок на указанные выплаты, 186 из них получили деньги. Председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко, выступая на сессии, призвал распространить эту меру – выплату по 1 миллиону рублей за рождение третьего ребенка – на все регионы Дальнего Востока, а также на субъекты РФ, где отмечается неблагоприятная демографическая ситуация. По словам Рыбальченко, это «быстро окупаемые инвестиции».

Он привел в пример Сахалинскую область, где отмечался рекорд роста рождаемости после того, как власти к федеральным мерам поддержки добавили свои региональные. «Сорок процентов всех инвестиций на поддержку семей с детьми в Сахалинской области приходится на поддержку многодетных семей. У нас сейчас по нацпроекту «Демография» — меньше 5%.

Должна быть концентрация, нужно изучить сахалинский опыт. Меры поддержки многодетных семей одновременно работают и на рост суммарного коэффициента рождаемости по первым и вторым детям», — отметил Рыбальченко. Рождаемость в ДФО — выше, чем по стране: суммарный коэффициент за 2022 год 1,565 против 1,42. Смертность населения от всех причин на Дальнем Востоке остается на среднероссийском уровне.

Демографическая конференция проводится ежегодно в соответствии с Концепцией демографической политики Дальнего Востока, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. Организаторами мероприятий в Благовещенске выступают Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Амурской области.