Чистая победа Сезимай. Сахалинская спортсменка в третий раз стала чемпионкой ДФО по дзюдо

Схватки на татами

В Улан-Удэ состоялось первенство ДФО по дзюдо. На татами вышли более 80 юниоров и юниорок не старше 21 года (2003 – 2005 г. р.). Они представляли девять регионов округа: Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Республику Бурятию и Саха (Якутия).

Островные дзюдоисты завоевали три медали. Все они – в активе воспитанников спортшколы самбо и дзюдо.

Сезимай Сыргабаева (тренер Рамазан Саадуев) боролась в весовой категории до 63 кг. Ее соперницами были Екатерина Шантанова и Мария Малофеева из Бурятии. Обе схватки сахалинская спортсменка выиграла с оценкой «иппон» (чистая победа) и заслуженно завоевала золотую награду, сообщили в региональном министерстве спорта.

Это уже не первый подобный успех островной спорт­сменки. Ранее она выиграла первенство ДФО в 2018 и 2021 годах.

В весе до 55 кг бронзовыми призерами стали Альберт Ким (тренер Евгений Шабашов) и Байэль Атаев (тренер Олег Богданов).

В этой же категории у Давида Резанко пятое место. Седьмое место заняли Михаил Бакшеев, Георгий Ахаладзе (оба – до 66 кг) и Кирилл Бартенев (до 73 кг).

Экстрим на велосипеде

Сезон маунтинбайка-2022 закрыли на Сахалине. В завершающих соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов. Мероприятие прошло на СТК «Горный воздух» в пятый раз по инициативе Сахалинского клуба экстремального велоспорта.

Велосипедисты состязались в двух направлениях велоспорта-маунтинбайка: «гонка в гору» и «скоростной спуск».

Трасса для гонки в гору пролегла от средней до верхней площадки комп­лекса и составила почти 3 км с перепадом высот 300 м. В масс-старте соревновались мужчины 16 – 39 лет, мужчины старше 40 лет и женщины от 16 лет.

Гонку в гору среди женщин выиграла Наталья Львова, второе место за Еленой Железняк, а закрыла тройку призеров Наталья Скворцова.

В категории «мужчины 40+» сильнейшим стал Константин Цымбал, «серебро» у Руслана Гизатулина, а третье место занял Сергей Тюрин.

Лидером среди мужчин 16 – 39 лет стал Илья Бобров, на втором месте Евгений Валиев, а бронзовую награду завоевал Алексей Боженко.

– Выигрываю эту гонку не первый раз. Соперники сильные – сегодня снова боролись с Евгением Валиевым и Алексеем Боженко. Условия непростые – туман, влажный воздух, дышать тяжело, а с другой стороны, соперников не видно, и можно построить свою тактику, – рассказал Илья Бобров.

На скоростном спуске лидером стал Александр Зотов, вторым был Данил Гуляк, а третью ступень пьедестала занял Павел Курашов.

– Я знаю эту трассу, катаюсь по ней не первый год, но в этот раз появилась пара новых поворотов. Настрой был сильный, поставили с опытным соперником, он тоже давно катается, но на повороте мне удалось его обогнать, – рассказал серебряный призер Данил Гуляк.

Фортуна отвернулась

19 октября в рамках 17-го тура первенства России по футболу среди команд второй лиги «Сахалин» принимал на домашнем поле липецкий «Металлург».

Настрой у островитян был очень серьезный. Во-первых, обида за 6:0 на выезде, во-вторых, день рождения начальника команды. Парни очень хотели выиграть, и это было видно. Владения мячом в первой сорокапятиминутке было больше у «Сахалина». Как и возможностей открыть счет и даже увеличить отрыв. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

Во втором тайме «Сахалин» продолжал давить. Но тут и липчане собрались. И добились успеха на 79-й минуте. Со счетом 0:1 в пользу гостей матч и закончился, сообщила пресс-служба клуба.

Следующий матч островитяне проведут 24 октября против тульского «Арсенала-2». Начало в 19.00.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.