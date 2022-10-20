Чистая победа Сезимай. Сахалинская спортсменка в третий раз стала чемпионкой ДФО по дзюдо

Схватки на татами
В Улан-Удэ состоялось первенство ДФО по дзюдо. На татами вышли более 80 юниоров и юниорок не старше 21 года (2003 – 2005 г. р.). Они представляли девять регионов округа: Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Республику Бурятию и Саха (Якутия).
Островные дзюдоисты завоевали три медали. Все они – в активе воспитанников спортшколы самбо и дзюдо.
Сезимай Сыргабаева (тренер Рамазан Саадуев) боролась в весовой категории до 63 кг. Ее соперницами были Екатерина Шантанова и Мария Малофеева из Бурятии. Обе схватки сахалинская спортсменка выиграла с оценкой «иппон» (чистая победа) и заслуженно завоевала золотую награду, сообщили в региональном министерстве спорта.
Это уже не первый подобный успех островной спортсменки. Ранее она выиграла первенство ДФО в 2018 и 2021 годах.
В весе до 55 кг бронзовыми призерами стали Альберт Ким (тренер Евгений Шабашов) и Байэль Атаев (тренер Олег Богданов).
В этой же категории у Давида Резанко пятое место. Седьмое место заняли Михаил Бакшеев, Георгий Ахаладзе (оба – до 66 кг) и Кирилл Бартенев (до 73 кг).
Экстрим на велосипеде
Сезон маунтинбайка-2022 закрыли на Сахалине. В завершающих соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов. Мероприятие прошло на СТК «Горный воздух» в пятый раз по инициативе Сахалинского клуба экстремального велоспорта.
Велосипедисты состязались в двух направлениях велоспорта-маунтинбайка: «гонка в гору» и «скоростной спуск».
Трасса для гонки в гору пролегла от средней до верхней площадки комплекса и составила почти 3 км с перепадом высот 300 м. В масс-старте соревновались мужчины 16 – 39 лет, мужчины старше 40 лет и женщины от 16 лет.
Гонку в гору среди женщин выиграла Наталья Львова, второе место за Еленой Железняк, а закрыла тройку призеров Наталья Скворцова.
В категории «мужчины 40+» сильнейшим стал Константин Цымбал, «серебро» у Руслана Гизатулина, а третье место занял Сергей Тюрин.
Лидером среди мужчин 16 – 39 лет стал Илья Бобров, на втором месте Евгений Валиев, а бронзовую награду завоевал Алексей Боженко.
– Выигрываю эту гонку не первый раз. Соперники сильные – сегодня снова боролись с Евгением Валиевым и Алексеем Боженко. Условия непростые – туман, влажный воздух, дышать тяжело, а с другой стороны, соперников не видно, и можно построить свою тактику, – рассказал Илья Бобров.
На скоростном спуске лидером стал Александр Зотов, вторым был Данил Гуляк, а третью ступень пьедестала занял Павел Курашов.
– Я знаю эту трассу, катаюсь по ней не первый год, но в этот раз появилась пара новых поворотов. Настрой был сильный, поставили с опытным соперником, он тоже давно катается, но на повороте мне удалось его обогнать, – рассказал серебряный призер Данил Гуляк.
Фортуна отвернулась
19 октября в рамках 17-го тура первенства России по футболу среди команд второй лиги «Сахалин» принимал на домашнем поле липецкий «Металлург».
Настрой у островитян был очень серьезный. Во-первых, обида за 6:0 на выезде, во-вторых, день рождения начальника команды. Парни очень хотели выиграть, и это было видно. Владения мячом в первой сорокапятиминутке было больше у «Сахалина». Как и возможностей открыть счет и даже увеличить отрыв. На перерыв команды ушли с нулями на табло.
Во втором тайме «Сахалин» продолжал давить. Но тут и липчане собрались. И добились успеха на 79-й минуте. Со счетом 0:1 в пользу гостей матч и закончился, сообщила пресс-служба клуба.
Следующий матч островитяне проведут 24 октября против тульского «Арсенала-2». Начало в 19.00.
Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.