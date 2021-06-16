Чистую воду — в каждый дом

В своем отчете в областной Думе губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что обеспечение жителей области качественной водой — это безусловный приоритет.

Один из крупных построенных объектов — магистральный трубопровод от водозабора «Малка» до Холмска. Как сообщили в региональном минэкономразвитии, на строительство магистрального трубопровода протяженностью более 7 километров из федерального бюджета выделено 98,5 миллиона рублей. Кроме того, завершено строительство очистных сооружений на реке Малка.

Проложен водопровод в селе Слава Тымовского района.

В начале октября прошлого года администрация Тымовского района сообщила некоторые подробности этой стройки. Она проходила практически в течение всего года. В итоге создана новая сеть водоснабжения общей протяженностью более 2,5 километра. До сих пор сельчане получали воду из скважины технической воды прежде действовавшего совхоза. За водой нужно было ходить к ближайшей колонке.

Водопровод построен в рамках нацпроекта «Чистая вода» в основном за счет областного бюджета – из 14,8 миллиона вложенных в него рублей, 14,6 миллиона приходится на региональную казну.

По словам Валерия Лимаренко, есть ряд важных объектов, где работы продолжаются. В их числе — реконструкция системы водоснабжения в Александровск-Сахалинском районе. По данным на середину марта текущего года, готовность объекта оценивалась в 82 процента. На тот момент уже были обустроены насосные станции первого и второго подъемов, предстояло выполнить пусконаладочные работы и автоматизацию.

До площадки очистных сооружений проложили технологические дороги. Председатель регионального правительства Алексей Белик, побывавший на объекте, четко обозначил намерение раз и навсегда решить проблему с грязной водой из кранов александровцев. Реконструкция системы водоснабжения здесь стартовала в апреле 2019 года.

Далее сети реконструируют, а по сути создадут заново в селах Виахту, Мгачи, Хоэ, Арково, Дуэ. В Хоэ строительство уже идет. По данным местной администрации, в селе за всю его полуторавековую историю не было централизованного водоснабжения.

Жители ходят за водой к двум колодцам и двум природным источникам, а в зимнее время сооружают колодец на речке. Здесь стройка проводится в рамках программы «Инициативное бюджетирование», на его реализацию районные власти выделили 145 508 160 рублей.

Сети водоснабжения прокладывают сейчас и в северной части села Воскресенское Анивского района. Из муниципального и областного бюджетов на эти цели выделено более 40 миллионов рублей. По техническому заданию протяженность водопровода – более двух километров. Предназначена эта магистраль для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Продолжаются работы и по реконструкции водозабора в планировочном районе Ново-Александровск, системы водоснабжения в Долинске, водозабора в селе Горнозаводск Невельского района.

Между тем, ждет своей очереди ряд перспективных проектов. Один из них — реконструкция станции очистки воды в Охе. Разрабатывается проектная документация.

По большому счету, приведение в порядок и создание новых объектов водоснабжения – важная часть общей работы региональных властей по улучшению экологии.

Депутаты областной Думы приняли к сведению отчет главы региона и дали свои рекомендации.

К слову

В Сахалинской области действует региональная Адресная инвестиционная программа, рассчитанная на период с 2019-го по 2021-й годы. В соответствии с ней, должно быть реализовано 29 объектов водоснабжения и водоотведения, предусмотрен общий объем инвестиций на указанный период — 8,4 миллиарда рублей.

Из крупных объектов выделяются создание очистных сооружений в Поронайске -1,65 миллиарда, реконструкция системы водоотведения в Корсакове — 2,8 миллиарда, строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов — 0,15 миллиарда и реконструкция водозабора в Санаторном — 0,4 миллиарда рублей.

Подготовил Владимир СЛАВИН.