Читатель благодарит Тимофея из службы 1-300

Несколько раз записывала внучку к врачам через 1-300, делала это всегда после полуночи, когда легче дозвониться. И всякий раз мне отвечал молодой человек по имени Тимофей.

Очень он меня обаял, хотя держался сдержанно, официально. Тем, что был воспитанным, старался помочь, проявлял участие. Порадовалась, что в молодом поколении есть такие люди.

По тому, что Тимофей дежурил по ночам, у меня сложилось мнение, что он днём где-то учится и зарабатывает на жизнь когда должен спать.

Интересно, он один на 1-300 мужчина?

Кто-то скажет, что такая работа не для сильного пола, а мне нравится, когда слышишь в трубке не привычный женский голос, а участливый мужской.

Спасибо Тимофею за хорошее настроение после общения с ним – пусть хоть и официального.

Мария Пархоменко.

г. Южно-Сахалинск.