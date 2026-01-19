Член сборной молодежной команды России по теннису сахалинец Яков Мазин: «Предпочитаю разнообразный стиль игры»

Впервые Якова Мазина я увидел на соревнованиях по теннису на кортах спорткомплекса «Гидрострой» в 2023 году. Привлёк моё внимание двенадцатилетний мальчик тем, что выступал в подгруппе юношей, которые были на 5 – 6 лет старше его. В любом виде спорта подобная фора в возрасте в большинстве случаев – гарантия поражения тому, кто младше. Более того, в парном разряде с опытным взрослым напарником Яков вёл борьбу на равных за верхнюю ступеньку на подиуме среди мужчин. Самое же примечательное было то, мальчик довольно легко выигрывал свои поединки у старших юношей и доставлял много хлопот в паре на корте опытным, физически более сильным мужчинам.

Сегодня Яков Мазин – вторая ракетка страны среди юношей до 15 лет и первая в паре этого возраста. Единственный и первый в истории сахалинского тенниса член сборной молодёжной команды России в этом виде спорта. Двукратный победитель первенства России. В его коллекции медали и кубки высшей пробы за победы в международных и всероссийских соревнованиях как в одиночном, так и парном разрядах.

Наш корреспондент встретился с молодым дарованием.

– Яков, для многих сахалинцев, будем откровенны, ты новое лицо в теннисе. Расскажи о себе и своём стиле игры.

– Родился в Южно-Сахалинске 5 апреля 2011 года. Первые шаги в теннисе делал в спорткомплексе «Гидрострой». На тот период моим тренером был Илья Дёмин. Затем долгое время работал с Вадимом Анчутиным и Александром Коцюком. На сегодняшний день моим наставником является Алексей Александрович Кузнецов. Тренируюсь в Москве в институте физической культуры и спорта. Предпочитаю разнообразный стиль игры. Это когда в нужный и важный момент в матче можно подольше подержать мяч, потерпеть или поддавить. Бывают моменты в игре, когда не всё получается, как хотелось. Это говорит о том, что над теннисной техникой необходимо тщательно и много работать. Как говорят: совершенству в любом виде спорта нет предела.

– Что тебе ближе из атакующего стиля – хард, трава, грунт?

– На хороших, высококачественных травяных кортах мне пока не посчастливилось играть. Поэтому не могу сказать что-то конкретное на этот счёт. Если же говорить о быстрой атаке – это хард. Больше всего я предпочитаю грунт. На нём могу повозить соперника, подольше поиграть.

– В твоём возрасте многие сегодняшние наши топы уезжали тренироваться в Европу и США. Поступали тебе предложения подобного рода?

– Если откровенно – поступали. Лично мне и другим членам молодёжной сборной страны нравится тренироваться в Москве. Для нас созданы прекрасные условия. Что может произойти в этом плане через полтора или два года – не знаю.

– Что для тебя главнее: тренироваться в другой стране или у топового тренера?

– Не до конца понимаю суть вопроса. Рад тому, что со мной работает мой сегодняшний наставник. Очень ему благодарен и с огромным желанием продолжал бы с ним работать долгое время и повышать своё мастерство. На данный момент не имеет большого значения, где мы будем тренироваться – за границей или в Москве.

– Как ты считаешь, возможно держать высокий игровой уровень без тренера?

– Скорее всего, возможно, но довольно сложно. Был такой австралийский теннисист Ник Кирьос, победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде. Это, скорее, исключение из всех теннисных правил. Мне такой вариант не очень нравится. Довольно опасно для здоровья. Без тренера возникает риск получения травм не только на соревнованиях, но и во время тренировочного процесса.

– Отдельные теннисисты говорят, что без состоятельного спонсора не добиться высоких результатов на корте. Это так?

– Спонсорская поддержка в любом виде спорта безусловно важна. Мне помогает с теннисной экипировкой фирма Robin Soderling, также я получил международный контракт с YONEX. Получаю от этих фирм всю экипировку, включая теннисные ракетки. Что же касается денежного спонсора, от ответа на этот вопрос воздержусь, так как пока сам до конца не разбираюсь во всех финансовых тонкостях.

– Расскажи, как устроен твой тренировочный день, неделя, месяц.

– Как правило, у меня в день две-три тренировки. Так, в понедельник, среду, пятницу утром теннис три часа, после обеда ОФП (общефизическая подготовка) два часа. Бывает, вносятся коррективы в тренировочный процесс. Если на следующей неделе мне предстоит играть теннисный турнир, тогда убирается ОФП и появляется второй теннис. Во вторник, четверг бывает и по три тренировки. Индивидуальная час, перерыв, затем два часа тенниса и вечером игровая группа. В субботу выходной. В этот день тренер рекомендует отдохнуть от всех физических нагрузок. Просто развеяться и даже не думать о теннисе. Что касается плана на неделю, месяц, сказать могу одно – всё выше рассказанное о недельной тренировке повторяется изо дня в день неделями, месяцами. Когда возвращаюсь с турнира в Москву, наставник временно исключает занятия ОФП. Делается это с одной целью – чтобы я быстрее восстановился.

– В прошедшем году у тебя была целая россыпь побед на международных и всероссийских турнирах. Какая победа ценнее всего для тебя в 2025-м?

– Победа в первенстве России. Этот успех много дал в плане понимания стратегии игры. Да я и сам поменялся внутренне. Было много других побед как до, так и после первенства России, но тот успех стоит на первом месте. Не скрою, очень хочу повторить его или выиграть турнир более высокого уровня. Но для этого надо много работать на тренировках, только тогда придут желаемые победы.

Вопросы задавал Игорь КАРПУК.

Фото автора.

СПРАВКА

Хард (от англ. hard – «жёсткий») – тип покрытия корта в большом теннисе. Обычно – бетон с синтетическим слоем, придающим поверхности цвет.

От автора

Несмотря на то, что беседа была с юношей, которому в апреле исполнится 15 лет, у меня создалось впечатление, что диалог вёл с двадцатилетним студентом-отличником. Настолько взвешенным было каждое слово Якова, все ответы по существу, без лишней «воды».